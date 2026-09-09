'Corri la vita' ed entri gratis nei musei del Mudev

Conciliare sport, sociale e cultura in un’unica occasione (anzi due). È la sintesi dell’adesione del sistema del Museo Diffuso Empolese Valdelsa all’edizione 2026 di Corri la vita, l’annuale appuntamento podistico che si svolge per le strade di Firenze, organizzato dall’associazione Corri la vita ets, che dal 2003 si occupa, con questa manifestazione, di aiutare le donne colpite da tumore al seno, sostenendo progetti che riguardano la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura della malattia.

“Corri la vita rappresenta da sempre un appuntamento importante, capace di mobilitare energie e sensibilità intorno a una causa fondamentale come la prevenzione e la cura del tumore al seno - dichiara Daniele Vanni, sindaco di Vinci, delegato alla cultura e al turismo nella giunta dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

Con questa collaborazione vogliamo offrire a chi parteciperà alla corsa anche l’opportunità di conoscere e vivere il nostro straordinario patrimonio culturale. Aprire gratuitamente i musei del Mudev significa infatti valorizzare i nostri territori e, allo stesso tempo, trasformare una giornata dedicata alla solidarietà in un’occasione di scoperta della storia, dell’arte e dell'identità dell’Empolese Valdelsa”.

Quest’anno, chi partecipa alla corsa fiorentina di domenica 27 settembre (su corrilavita.it tutte le informazioni per iscriversi) avrà anche la possibilità di visitare gratuitamente i musei che afferiscono al Mudev, il sistema museale dell’Empolese Valdelsa, sia nel giorno stesso della corsa (domenica 27 settembre, appunto), sia domenica 4 ottobre: basterà presentare alle biglietterie la mail di conferma di iscrizione alla corsa inviata dall’organizzazione della manifestazione.

Questo l’elenco dei musei del Mudev che aderiscono all’iniziativa:

-Comune di Capraia e Limite: Museo remiero. Centro di documentazione “Mario Pucci” della cantieristica e del canottaggio;

-Comune di Castefiorentino: Museo BeGo (Museo Benozzo Gozzoli);

-Comune di Cerreto Guidi: MuMeLoc Museo della Memoria Locale;

-Comune di Certaldo: Palazzo Pretorio e Casa Boccaccio;

-Comune di Empoli: Museo del Vetro;

-Comune di Fucecchio: Museo Civico e Diocesano;

-Comune di Gambassi Terme: Mostra permanente “La produzione vetraria a Gambassi (secoli XIII-XVI)”

-Comune di Montaione: Complesso museale La Gerusalemme di San Vivaldo

-Comune di Montelupo Fiorentino: Museo della Ceramica e Museo Archeologico;

-Comune di Montespertoli: Museo Amedeo Bassi e MuTer, Museo del Territorio;

-Comune di Vinci: Museo Leonardiano e Casa Natale di Leonardo da Vinci (Anchiano).

Fonte: Mudev - Museo Diffuso Empolese Valdelsa