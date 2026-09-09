Dodici uffici postali in provincia di Firenze più efficienti e sostenibili con "Smart Building"

Attualità Cerreto Guidi
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Il progetto di gestione degli impianti prevede un risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica e del 10% sui consumi di gas

In provincia di Firenze, gli uffici postali di Cerreto Guidi, Londa, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Fiesole, Capraia e Limite, Palazzuolo sul Senio, San Godenzo, Pelago, Firenzuola, Vaglia, Montaione diventano più efficienti e sostenibili grazie al progetto “Smart Building”, avviato da Poste Italiane nel territorio fiorentino. Un sistema di monitoraggio e gestione integrata, intelligente e automatizzata degli impianti nell’ufficio postale, garantirà l’ottimizzazione del consumo energetico, con un aumento del comfort di clientela e personale.

Il sistema, grazie all’installazione di dispositivi, sensori e attuatori che consentono la gestione integrata degli impianti a servizio della sede, effettua un monitoraggio costante della temperatura e dei parametri ambientali, attivando o disattivando autonomamente luci e riscaldamento/raffreddamento in base alle condizioni rilevate.

Adattando l'illuminazione e la temperatura in base alle reali necessità il sistema, oltre a garantire un ambiente di lavoro più sostenibile ed efficiente, sarà possibile eliminare gli sprechi energetici e abbattere le emissioni di sostanze nocive. Con l’implementazione di “Smart Building” è previsto un risparmio medio del 15% sui consumi di energia elettrica e del 10% sui consumi di gas. Il sistema, inoltre, consente di programmare e gestire gli impianti da remoto, una funzione importante anche dal punto di vista dell’efficienza manutentiva. “Smart Building” sarà presto esteso ad altri uffici postali del territorio, garantendo una copertura sempre più capillare su tutto il territorio.

Si rafforza così l’impegno di Poste Italiane verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un percorso iniziato nel territorio parmense con “Progetto Led”: la sostituzione delle lampade a fluorescenza con lampade led che ha consentito di ottenere una riduzione di circa il 50% dei consumi di energia elettrica associati all’illuminazione e un notevole risparmio dei costi di manutenzione grazie alla maggiore durata ed efficienza dei corpi illuminanti.

Con l'adozione di queste tecnologie, Poste Italiane si conferma leader nell'innovazione e nella sostenibilità, mirando a un futuro più verde, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti ed eco-compatibili alla comunità.

Fonte: Ufficio stampa

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