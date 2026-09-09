Elicottero senza contatti radio, decollano due Eurofighter

Cronaca Grosseto
Condividi su:
Leggi su mobile

Il velivolo, proveniente dalla Spagna e diretto ad Ancona, è stato intercettato nei pressi di Firenze e scortato fino alla destinazione. I caccia sono decollati dalla base del 4° Stormo di Grosseto

Due caccia Eurofighter dell'Aeronautica militare sono decollati dalla base del 4° Stormo di Grosseto dopo che un elicottero proveniente dalla Spagna e diretto ad Ancona aveva perso i contatti radio. Il velivolo è stato raggiunto dai caccia nei pressi di Firenze e successivamente accompagnato fino alla destinazione.

L'intervento è scattato su disposizione del Combined Air Operations Centre della Nato di Torrejón, in Spagna. Una volta raggiunto l'elicottero, i due piloti hanno effettuato la procedura di identificazione visiva prevista per questo tipo di situazione. Poiché i collegamenti radio non sono stati ripristinati, l'elicottero è stato scortato dagli Eurofighter fino ad Ancona.

L'Aeronautica ha sottolineato come la missione sia stata portata a termine grazie alla preparazione dei piloti, addestrati anche all'intercettazione di velivoli di piccole dimensioni che volano a bassa quota. La difesa dello spazio aereo nazionale ed euro-atlantico viene garantita dall'Aeronautica in modo continuativo, 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, in coordinamento con la Nato.

Notizie correlate

Grosseto
Cronaca
9 Settembre 2026

Bancarotta fraudolenta nel Grossetano, sequestrati beni per 3 milioni: due indagati

Beni per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Grosseto nell'ambito di un'indagine per bancarotta fraudolenta che coinvolge due società [...]

Grosseto
Cronaca
8 Settembre 2026

Marina di Grosseto, grosso pino cade sulla strada: via del Giglio chiusa

Intervento dei Vigili del fuoco nella frazione di Marina di Grosseto, in via del Giglio, dove un grosso pino di alto fusto si è improvvisamente abbattuto sulla strada, ostruendo completamente [...]

Grosseto
Cronaca
8 Settembre 2026

Tamponamento tra mezzi pesanti nel Grossetano, traffico bloccato sull'Aurelia

Incidente questa mattina sull'Aurelia tra Montiano e Grosseto sud, in direzione nord. Coinvolti in un tamponamento quattro mezzi pesanti. Sul posto sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco, per [...]



Tutte le notizie di Grosseto

<< Indietro

torna a inizio pagina