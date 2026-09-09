Elicottero senza contatti radio, decollano due Eurofighter

Due caccia Eurofighter dell'Aeronautica militare sono decollati dalla base del 4° Stormo di Grosseto dopo che un elicottero proveniente dalla Spagna e diretto ad Ancona aveva perso i contatti radio. Il velivolo è stato raggiunto dai caccia nei pressi di Firenze e successivamente accompagnato fino alla destinazione.

L'intervento è scattato su disposizione del Combined Air Operations Centre della Nato di Torrejón, in Spagna. Una volta raggiunto l'elicottero, i due piloti hanno effettuato la procedura di identificazione visiva prevista per questo tipo di situazione. Poiché i collegamenti radio non sono stati ripristinati, l'elicottero è stato scortato dagli Eurofighter fino ad Ancona.

L'Aeronautica ha sottolineato come la missione sia stata portata a termine grazie alla preparazione dei piloti, addestrati anche all'intercettazione di velivoli di piccole dimensioni che volano a bassa quota. La difesa dello spazio aereo nazionale ed euro-atlantico viene garantita dall'Aeronautica in modo continuativo, 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, in coordinamento con la Nato.

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