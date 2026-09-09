Empoli-Arezzo allo stadio 'Carlo Castellani': come cambia la viabilità

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(Stadio Castellani prima della partita Empoli-Carrarese, 28 settembre 2025)

La partita è in programma alle 19 di venerdì 11 settembre, chiusure dalle 15 e deflusso dalle 21. Si invitano i tifosi a raggiungere lo stadio a piedi o in bici o coi mezzi pubblici

Venerdì 11 settembre 2026, alle 19, allo stadio Carlo Castellani di Empoli si giocherà la quarta giornata di Serie BKT tra Empoli e Arezzo. Di seguito riportiamo gli orari di chiusura della viabilità, secondo le disposizioni impartite relativamente all’ordine pubblico: la chiusura è prevista dalle 15 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo.

In particolare sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio.

L’apertura dei cancelli sarà come sempre due ore prima del fischio d’inizio, alle 17. Saranno aperti i settori di Curva Sud per i tifosi ospiti. Per loro si consiglia il percorso dell'autostrada e della Fi-Pi-Li, con uscita Empoli Est, seguendo la cartellonistica apposta, evitando le indicazioni dei navigatori della bretella di Serravalle (percorso riservato ai tifosi locali). Per la tifoseria ospite sarà riservato il parcheggio antistante al Palaramini.

Il parcheggio del Parco di Serravalle è al momento occupato per l'allestimento della Fiera di Settembre. A causa di ciò, si consiglia ai tifosi empolesi di raggiungere lo stadio a piedi, in bici o con i mezzi pubblici.

Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio, sarà previsto presumibilmente dalle 21.

I vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio sono gli stessi per entrambe le partite: si sta parlando in particolare di via della Maratona, dall’ingresso su via delle Olimpiadi fino a via Barzino (zona fontanello); i divieti di sosta valgono anche per i residenti. Si ricorda che l’ingresso in quest’area e nella zona di via De Coubertin e di via del Pentathlon è consentito solo ai residenti muniti di apposita autorizzazione. Coloro che risiedono nelle aree interdette alla circolazione durante le partite al ‘Castellani’ sono invitati a munirsi di una specifica autorizzazione da richiedere via email al comando di polizia municipale di Empoli, al seguente indirizzo di posta elettronica: empoli.mobilita@empolese-valdelsa.it, allegando copia della carta di circolazione del veicolo e documento d’identità: l’autorizzazione viene rilasciata subito e permette l’ingresso nell’area interdetta durante le partite.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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