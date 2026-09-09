Empoli rappresenta l'Italia al Go Nature Positive di Praga. Presente l'assessora Mannucci

Empoli è l'unica città in rappresentanza dell'Italia tra le 12 mondiali presenti allo Spotlight Cohort del progetto europeo Go Nature Positive , finanziato dal programma HorizonEurope (2024–2027) e coordinato dal Trinity College di Dublino, dedicato alla

L'obiettivo del progetto è guidare e accelerare la transizione dell'Europa verso una Nature-Positive Economy, definendo modelli economici e di business in cui le attività produttive non si limitano a ridurre i danni, ma generano un recupero netto della biodiversità e degli ecosistemi.

Il Comune di Empoli, per tramite del Servizio Ambiente, ha partecipato alla Open Call per entrare nella rete di apprendimento continuo e sperimentazione nelle politiche pubbliche in ambito Nature Positive. Dopo la presentazione del progetto comunale, Empoli è stata selezionata a fianco di capitali come Berlino, Bruxelles, Helsinki e di aree importanti come Greater Manchester.

I partecipanti, nello specifico, sono:

- Habiganj (Bangladesh)

- la Contea di Vihiga (Kenya)

- Cali (Colombia)

- Sivas (Turchia)

- Helsinki (Finlandia)

- Southern Regional Assembly (Irlanda)

- Greater Manchester (Regno Unito)

- Berlino (Germania)

- Sóskút (Ungheria)

- Empoli (Italia)

- KLAR! Südliches Weinviertel (Austria)

- Bruxelles (Belgio)

Le rappresentanze di queste amministrazioni si sono radunate in questi giorni a Praga per sessioni di scambio e lavoro in presenza, per confrontare le politiche adottate per mitigare i rischi del cambiamento climatico e ripristinare la biodiversità.

All'appuntamento, per Empoli, hanno partecipato l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannnucci, il dirigente del settore Gestione del Territorio, Alessandro Annunziati, e la responsabile del Servizio Ambiente, Daniela Miccolis. Empoli ha portato sul tavolo il proprio Patto del Verde.