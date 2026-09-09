Empoli rappresenta l'Italia al Go Nature Positive di Praga. Presente l'assessora Mannucci

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Il Comune è stato scelto per illustrare il Patto del Verde, tra le azioni ambientali per recuperare la biodiversità

Empoli è l'unica città in rappresentanza dell'Italia tra le 12 mondiali presenti allo Spotlight Cohort del progetto europeo Go Nature Positive, finanziato dal programma Horizon
Europe (2024–2027) e coordinato dal Trinity College di Dublino, dedicato alla ricerca e all'innovazione in ambito ambientale.

L'obiettivo del progetto è guidare e accelerare la transizione dell'Europa verso una Nature-Positive Economy, definendo modelli economici e di business in cui le attività produttive non si limitano a ridurre i danni, ma generano un recupero netto della biodiversità e degli ecosistemi.

Il Comune di Empoli, per tramite del Servizio Ambiente, ha partecipato alla Open Call per entrare nella rete di apprendimento continuo e sperimentazione nelle politiche pubbliche in ambito Nature Positive. Dopo la presentazione del progetto comunale, Empoli è stata selezionata a fianco di capitali come Berlino, Bruxelles, Helsinki e di aree importanti come Greater Manchester.

I partecipanti, nello specifico, sono:

- Habiganj (Bangladesh)
- la Contea di Vihiga (Kenya)
- Cali (Colombia)
- Sivas (Turchia)
- Helsinki (Finlandia)
- Southern Regional Assembly (Irlanda)
- Greater Manchester (Regno Unito)
- Berlino (Germania)
- Sóskút (Ungheria)
- Empoli (Italia)
- KLAR! Südliches Weinviertel (Austria)
- Bruxelles (Belgio)

Le rappresentanze di queste amministrazioni si sono radunate in questi giorni a Praga per sessioni di scambio e lavoro in presenza, per confrontare le politiche adottate per mitigare i rischi del cambiamento climatico e ripristinare la biodiversità.

All'appuntamento, per Empoli, hanno partecipato l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannnucci, il dirigente del settore Gestione del Territorio, Alessandro Annunziati, e la responsabile del Servizio Ambiente, Daniela Miccolis. Empoli ha portato sul tavolo il proprio Patto del Verde.

LA DICHIARAZIONE - "L'impegno dell'amministrazione comunale nella gestione del patrimonio verde sul territorio ha avuto un'eco oltre i confini nazionali - commenta l'assessora Laura Mannucci -. Il Patto del Verde non è solo un insieme di buone intenzioni su carta, ma è un impegno costante e continuo che riguarda l'amministrazione, le imprese e i cittadini. Questo sforzo nato con la passata amministrazione e che viene (e verrà) mantenuto, è stato scelto tra le buone pratiche di ispirazione all'interno di un contesto europeo e internazionale. Siamo curiosi di ascoltare anche tante proposte degli altri paesi prescelti per trarre ispirazione verso un impegno ambientale che da tempo non è più rinviabile. Sarà la sfida futura per immaginare le città di domani, compresa la nostra".

COS'È IL PATTO DEL VERDE - Il Patto per il Verde è un piano di azione definito dal Comune di Empoli per definire indirizzi e criteri volti ad assicurare una trasformazione urbanistica ed edilizia sostenibile del territorio, a cui contribuiscono l’Ente comunale e i cittadini in qualità di proprietari o gestori di aree verdi.

Tra le tante azioni inquadrate al suo interno troviamo il censimento del verde comunale, un regolamento del verde pubblico e privato, l'adozione di strumenti di pianificazione e regolamentazione per la gestione integrata del verde pubblico e privato, e molto altro

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa


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