Empoli rappresenta l'Italia al Go Nature Positive di Praga. Presente l'assessora Mannucci

Il Comune è stato scelto per illustrare il Patto del Verde, tra le azioni ambientali per recuperare la biodiversità
Europe (2024–2027) e coordinato dal Trinity College di Dublino, dedicato alla ricerca e all'innovazione in ambito ambientale.
L'obiettivo del progetto è guidare e accelerare la transizione dell'Europa verso una Nature-Positive Economy, definendo modelli economici e di business in cui le attività produttive non si limitano a ridurre i danni, ma generano un recupero netto della biodiversità e degli ecosistemi.
Il Comune di Empoli, per tramite del Servizio Ambiente, ha partecipato alla Open Call per entrare nella rete di apprendimento continuo e sperimentazione nelle politiche pubbliche in ambito Nature Positive. Dopo la presentazione del progetto comunale, Empoli è stata selezionata a fianco di capitali come Berlino, Bruxelles, Helsinki e di aree importanti come Greater Manchester.
I partecipanti, nello specifico, sono:
- Habiganj (Bangladesh)
- la Contea di Vihiga (Kenya)
- Cali (Colombia)
- Sivas (Turchia)
- Helsinki (Finlandia)
- Southern Regional Assembly (Irlanda)
- Greater Manchester (Regno Unito)
- Berlino (Germania)
- Sóskút (Ungheria)
- Empoli (Italia)
- KLAR! Südliches Weinviertel (Austria)
- Bruxelles (Belgio)
Le rappresentanze di queste amministrazioni si sono radunate in questi giorni a Praga per sessioni di scambio e lavoro in presenza, per confrontare le politiche adottate per mitigare i rischi del cambiamento climatico e ripristinare la biodiversità.
All'appuntamento, per Empoli, hanno partecipato l'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannnucci, il dirigente del settore Gestione del Territorio, Alessandro Annunziati, e la responsabile del Servizio Ambiente, Daniela Miccolis. Empoli ha portato sul tavolo il proprio Patto del Verde.
COS'È IL PATTO DEL VERDE - Il Patto per il Verde è un piano di azione definito dal Comune di Empoli per definire indirizzi e criteri volti ad assicurare una trasformazione urbanistica ed edilizia sostenibile del territorio, a cui contribuiscono l’Ente comunale e i cittadini in qualità di proprietari o gestori di aree verdi.
Tra le tante azioni inquadrate al suo interno troviamo il censimento del verde comunale, un regolamento del verde pubblico e privato, l'adozione di strumenti di pianificazione e regolamentazione per la gestione integrata del verde pubblico e privato, e molto altro
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
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