Esplosione alla raffineria Eni di Livorno, tre operai feriti

Cronaca Livorno
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Incidente nello stabilimento di Stagno: esploso il quadro elettrico di un mezzo pesante. Tre lavoratori, dipendenti di una ditta esterna, in ospedale

Tre operai sono rimasti feriti in seguito all'esplosione di un quadro elettrico installato su un mezzo pesante all'interno della raffineria Eni di Stagno, nel territorio di Livorno. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.

La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione. I tre lavoratori, di 43, 53 e 65 anni, sono dipendenti di una ditta esterna che opera in appalto all'interno dello stabilimento. Uno ha riportato un trauma facciale importante, spiegano dal 118, ed è stato trasportato in codice rosso in pronto soccorso; gli altri due hanno riportato traumi arti e torace e sono stati trasferiti in ospedale in codice giallo

Al momento dell'arrivo dei soccorritori, i tre operai erano coscienti. Sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

L'emergenza è ancora in corso. Il 118 ha inviato sul posto tre ambulanze della Misericordia di Livorno e un'automedica. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre le prime operazioni di soccorso sono state effettuate dal personale addetto alla sicurezza della raffineria.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'esplosione e ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

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