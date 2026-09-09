L'eccellenza dell'agroalimentare toscano protagonista all'Expo del Chianti Classico: torna ArTour del Gusto Toscano

Questa settimana la 54ª edizione dell’Expo del Chianti Classico tornerà ad accogliere a Greve in Chianti, come nelle ultime edizioni, ARTour del Gusto Toscano, la mostra mercato, organizzata da CNA, dedicata alle eccellenze agroalimentari artigianali.
L’iniziativa si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 settembre, in via Cesare Battisti e Largo Bino Bini, dalle ore 10 alle 20.
ARTour del Gusto Toscano porterà tra gli stand una selezione di prodotti rappresentativi dell’eccellenza enogastronomica toscana. I visitatori potranno conoscere e acquistare olio extravergine di oliva, confetture, salumi, formaggi, biscotti e altre specialità del territorio. Ospite anche la Puglia, con alcune delle sue eccellenze agroalimentari.
Spazio, inoltre, ai complementi per la cucina, come utensili e ceramiche, che affiancheranno alle produzioni alimentari il saper fare dell’artigianato tradizionale.
Le aziende partecipanti sono: Alessandro Baroncelli, Barbara Pole, Biscottificio L’Undicesimo, Candeleira, Gin Silvae, Giuseppe Fonsdituri, Il Ginghiale, La Bombetteria Pugliese, Le Ceramiche di Miss Dora, Liberamente, L’Orto di Fogneto, Nonno Lancia e Tanta Roba Srl.
Fonte: CNA Firenze Metropolitana - Ufficio Stampa
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