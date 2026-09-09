Fi-Pi-Li, code in diminuzione tra Montopoli e Pontedera in direzione Pisa

Una lunga coda di è formata nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 settembre, sulla Fi-Pi-Li tra le uscite di Montopoli in Val d'Arno e Pontedera in direzione Pisa/Livorno.

Il portale regionale Muoversi in Toscana, nell'ultimo aggiornamento delle 18 circa, informa che tra le uscite si è formata una coda in aumento di 4 km "per materiali in carreggiata". Intanto anche gli utenti stanno segnalando sui social il blocco al traffico. Forti rallentamenti registrati anche sulla viabilità secondaria, in particolare sulla Tosco Romagnola dalla zona del Cuoio a Pontedera.

Materiale rimosso, code in diminuzione

Intorno alle 19.30 il carico perso in carreggiata risulta essere stato rimosso. La coda si sta riducendo: come riportato da Muoversi in Toscana sono presenti code a tratti tra Montopoli e Pontedera.

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