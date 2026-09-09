Guasto su Aretina, Giani e Boni: "Grave disagio. Mancate assistenza e informazioni"

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“Oggi un brutto guasto sulla rete ferroviaria ha lasciato a piedi lungo i binari, senza alcun genere di comunicazione, centinaia di persone , mettendo ko la linea aretina e la linea Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve, due tratte già oggetto di lavori di potenziamento appena terminati, una delle quali già interessate da vari disagi nei mesi e nelle settimane scorse", a sottolineare il disagio il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni, dopo che un guasto sulla linea aerea di alimentazione della ferrovia aretina ha provocato il blocco della circolazione e causato pesanti disagi a centinaia di viaggiatori proprio nelle ore di punta del traffico pendolari.

“Con settembre e la ripresa del servizio ordinario - dicono presidente ed assessore - ci aspettavamo un periodo di calma ed efficienza, invece abbiamo visto un nuovo ripetersi di situazioni critiche, treni regionali cancellati o limitati e persone lasciate sui binari soprattutto senza informazioni precise, assistenza o valide alternative. Chiediamo a RFI e Trenitalia un’assunzione di responsabilità, impegno serio a prevenire le emergenze ed anche una seria gestione della criticità, soprattutto a livello di informazioni, comunicazioni e servizio all’utenza durante i momenti di disagio”

Fonte: Regione Toscana

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