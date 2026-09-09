Il Comando dei vigili del fuoco di Livorno piange la scomparsa di Dani Marinelli

Oggi pomeriggio, nella chiesa di Nostra Signora di Fatima in Livorno, si sono svolte le esequie del vigile del fuoco Dani Marinelli. Vigile coordinatore, è venuto a mancare improvvisamente per cause naturali lunedì 7 settembre, spiega in una nota il Comando che ricorda il collega tramite le parole del Comandante Pietro Vincenzo Raschillà.

"Tutti i vigili del fuoco di Livorno sia in servizio che in pensione, provenienti dai Distaccamenti di Portoferraio, Piombino e Cecina, appartenenti alle specialità nautiche, a quelle dei sommozzatori, a quelle aeronaviganti, e il personale appartenente ai ruoli tecnico professionali, hanno voluto rendere omaggio al collega partecipando ai diversi momenti di saluto a partire dalla camera ardente, al passaggio del feretro presso la Sede Centrale di via Campania 25 e durante la celebrazione religiosa. Dani Marinelli era stato assunto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il 23 settembre 1998 per essere assegnato, al termine del corso di formazione svolto a Roma Capannelle, al Comando di Milano. Successivamente trasferito al Comando dei Vigili del Fuoco di Firenze il 30 giugno 2004, nel febbraio del 2011 faceva rientro a Livorno per essere assegnato al Distaccamento di Cecina presso il quale ha svolto attività operativa per oltre 10 anni. Nel corso del 2024 è stato chiamato a lavorare nella Sede Centrale di Livorno per collaborare con il settore di gestione del parco automezzi dell’intero Comando Provinciale dove non ha fatto mai mancare il suo supporto manifestando sempre ampia disponibilità e dedizione al servizio d’istituto. Il Vigile Coordinatore Dani Marinelli, nel corso della sua carriera ha partecipato alle operazioni di soccorso conseguenti al terremoto dell’Aquila del 2009 ed altri drammatici eventi di rilevanza nazionale".

Il Comandante dei Vigili del fuoco di Livorno, al termine delle esequie, ha voluto manifestare il profondo cordoglio e la vicinanza di tutti dipendenti del Comando alla moglie Ilaria ed al fratello Alessandro. "La scomparsa del Vigile Coordinatore Marinelli, lascia una profonda tristezza in tutti i colleghi e in quanti hanno avuto occasione di conoscerlo e collaborare con lui".

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