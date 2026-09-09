In centro a Prato l'ambulatorio mobile di Fondazione Ant: due giornate per la prevenzione dei tumori al seno

Trentadue visite gratuite per promuovere la prevenzione mammaria. Si è tenuta quest'oggi la prima giornata di 'Progetto Mammella', la due giorni promossa da Fondazione Ant Franco Pannuti Ets per sensibilizzare la cittadinanza, attraverso controlli gratuiti, alla prevenzione dei tumori mammari. Fin da questa mattina, 9 settembre, l'ambulatorio mobile di Ant ha stazionato in piazza del Comune a Prato, effettuando le prime sedici visite previste. Si replicherà domani, sempre in piazza del Comune, con i restanti sedici controlli gratuiti.

“La prevenzione oncologica è da sempre uno dei pilastri di Fondazione ANT – commenta Tiziano Sperandini, delegato Ant Prato e Pistoia -. Generare valore per la collettività attraverso la creazione di relazioni e di reti di solidarietà locali è l'unico modo per essere davvero vicini alle persone e prevenire i tumori. Grazie alle istituzioni che rispondono sempre in modo collaborativo e alle aziende come NWG Energia e l’associazione Anter che nel ricordare Claudia , aiutano tante cittadine pratesi a fare prevenzione”.

La giornata di prevenzione è stata infatti realizzata, come ormai avviene dal 2021, in memoria di Claudia Baldi, una giovane donna che viene ricordata ogni anno dalle aziende del territorio Nwg Energia e l'associazione Anter, per la quale ha lavorato. “Per Anter la tutela dell’ambiente e la salute delle persone fanno parte dello stesso impegno - sottolinea il presidente di Anter, Alessandro Giovannini -. Per questo portiamo la nostra azione dalle scuole alle famiglie e a tutta la comunità, diffondendo un messaggio fondamentale: la prevenzione e la diagnosi precoce possono fare la differenza. Ci rivolgiamo alle donne e, in particolare, alle madri di migliaia di bambine e bambini che ogni anno incontriamo attraverso i nostri progetti educativi. Questa iniziativa è dedicata a Claudia Baldi, nostra storica risorsa che ha lasciato in Anter un segno profondo con la sua sensibilità e la sua dedizione. Trasformare il suo ricordo in un gesto di cura rivolto ad altre donne è il modo migliore per continuare a sentirla al nostro fianco”.

“Oggi ricordiamo Claudia nel modo più autentico: prendendoci cura degli altri – aggiunge Lohengrin Becagli, direttore di Anter -. Da sei edizioni, Anter e NWG Energia sostengono una giornata dedicata alla prevenzione del tumore al seno, promossa da Fondazione ANT. Per Anter la salute delle persone e la tutela dell’ambiente fanno parte dello stesso impegno. Contrastare l’inquinamento e la crisi climatica significa proteggere anche la salute e il futuro delle nostre comunità. È così che Claudia continua a vivere: non soltanto nei nostri ricordi, ma in ogni gesto di prevenzione che può proteggere la vita di un’altra donna”.

Con i progetti di prevenzione oncologica che ANT porta in tutta Italia, vengono offerte ogni anno oltre 25.000 visite gratuite. E naturalmente ogni giorno continua anche l’instancabile attività di assistenza domiciliare gratuita e specializzata offerta ai malati di tumore. “Rinnovare anche quest’anno il sostegno al Progetto Mammella di Fondazione ANT significa dare continuità a un impegno che nel tempo è diventato parte del nostro modo di essere impresa – ricorda Claudia Ravera, responsabile CSR e Sostenibilità di Nwg Energia -. Un’iniziativa nata da un legame profondo e che oggi si traduce in un’opportunità concreta di prevenzione e attenzione alla salute per tante donne del nostro territorio. Crediamo che generare valore significhi anche questo: essere presenti nella comunità, sostenere progetti capaci di produrre un impatto reale e contribuire a diffondere una cultura della prevenzione sempre più consapevole”.

“Giornate come quella odierna sono fondamentali per promuovere sempre di più la cultura della prevenzione nella cittadinanza – aggiunge Benedetta Leoni, responsabile della delegazione di ANT Prato Pistoia -. L'auspicio è quello che se ne possano organizzare molte altre grazie al contributo di aziende e realtà associative che sostengono Ant nei propri progetti, proprio come fatto da anni da Anter e NWG Energia”.

“Come amministrazione comunale ringraziamo Ant, Nwg Energia e Anter che tra l'altro non sono nuove a iniziative del genere – conclude il sindaco di Prato, Matteo Biffoni -. L'abbiamo detto spesso: in una popolazione che tende ad avere un'età media crescente, diventa sempre di più fondamentale la prevenzione. Un modo anche per aiutare il sistema sanitario nazionale. Per questo ospitare in città un evento simile, facendo screening, rappresenta un elemento ancor più strategico”.

Per restare sempre informati sulle iniziative di prevenzione sul territorio si consiglia di seguire le pagine social di ANT o di visitare il sito https://ant.it/prevenzione. Per informazioni 345/1562312 o mandare una mail a: delegazione.prato.pistoia@ant.it

Fonte: Ufficio Stampa

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