Inaugura l'Ambulatorio di Prossimità per Fontanella e Sant'Andrea, taglio del nastro il 12 settembre

Sabato 12 settembre alle ore 16 si terrà l'inaugurazione dell'Ambulatorio di Prossimità per le frazioni di Fontanella e Sant'Andrea. L'appuntamento è nei locali di via Senese Romana, 549.

I soggetti promotori dell'iniziativa sono il Circolo Arci Sant'Andrea e Sintesi Minerva Cooperativa Sociale, con il sostegno di Farmacie Comunali Empoli.

Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Alessio Mantellassi, il vice sindaco con delega alla Sanità, Nedo Mennuti, le rappresentanze di Circolo Sant'Andrea, Sintesi Minerva e Farmacie Comunali, e la Farmacia di Granaiolo.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

I PROTAGONISTI DEL PROGETTO - Il Circolo Sant'Andrea si è fatto carico della messa a disposizione del fondo preso in affitto, con la sistemazione del locale per adattarlo alla nuova funzionalità.

SintesiMinerva è stata coinvolta come partner per mettere a disposizione i servizi di supporto sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale. Dal suo fronte, garantirà la presenza di un operatore socio-sanitario (OSS) dedicato ad attività di prossimità e, in caso di fragilità, attiverà il ritiro e la consegna di farmaci a domicilio.

Sarà presente anche un medico in pensione che potrà portare la propria consulenza e contributo per chi è privo di tessera sanitaria o ha necessità di un consulto.

Il supporto principale sarà il medico di medicina generale, il dottor Francesco Venditto, già operativo su Empoli, che ha raccolto con convinzione l'appello per riportare un servizio mancante da troppo tempo, a sostegno della sanità di prossimità.

Su questo progetto arriva il sostegno economico di Farmacie Comunali, che ha garantito un contributo a copertura per i costi a fine anno con l'impegno a sostenere il progetto nel 2027 e negli anni a seguire, a beneficio della comunità

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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