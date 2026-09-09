Incendio in un'azienda agricola a Scansano, coinvolti materiali e attrezzature

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio in un'azienda agricola a Scansano, in provincia di Grosseto. Sul posto, nel primo pomeriggio di oggi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Grosseto e di Orbetello con due squadre. Le fiamme hanno interessato un'attività che produce cippato, coinvolgendo una cippatrice, un silo che conteneva cippato, un trattore e parte dei macchinari utilizzati per le lavorazioni.

I vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e alla messa in sicurezza dell'area, evitando l'ulteriore propagazione dell'incendio alle strutture e alle attrezzature presenti. Non risultano persone coinvolte.

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