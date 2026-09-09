Interrogazione in consiglio regionale sui lavori alla linea tramviaria Libertà-Bagno a Ripoli

L’assessore alla Mobilità, trasporti e urbanistica Filippo Boni ha risposto in Aula, nella seduta dell’8 settembre, all’interrogazione primo firmatario il consigliere regionale di Forza Italia Marco Stella sulla conformità alle norme di sicurezza stradale e al progetto approvato delle corsie di Viale Matteotti, Viale Gramsci e Piazzale Donatello a Firenze, interessante dai lavori della linea tramviaria Libertà-Bagno a Ripoli.

“I consiglieri Stella e Ferri - ha esordito l’assessore Boni - segnalano come sui social siano state diffuse misurazioni delle corsie stradali in viale Matteotti che indicherebbero misure inferiori ai due virgola settantacinque metri previsti dal progetto esecutivo. Misura minima prevista dall'articolo centoquaranta, registrato di attuazione del codice della strada, e pari a circa due virgola cinquantuno metri. Le misurazioni sono state effettuate da cittadini e rappresentanti di movimenti civici fiorentini. L'articolo centoquaranta del citato dpr prevede la possibilità di realizzare corsie con dimensioni inferiori a due virgola settantacinque metri solo cito. Negli assestamenti delle intersezioni urbane il modulo di corsia può essere ridotto a due virgola cinque metri purché le corsie adottano tale modulo non siano percorse dal trasporto pubblico dal traffico pesante. Il progetto esecutivo prevede per il tratto di viale Matteotti due corsie di due virgola settantacinque metri per ogni senso di marcia”.

“Rispondendo ai vari punti dell’interrogazione l’assessore Boni ha spiegato che: “La Regione Toscana non è a conoscenza delle segnalazioni relative alla presunta riduzione della larghezza delle corsie. Non sono state effettuate verifiche tecniche sulla larghezza delle corsie da parte della Regione Toscana tali verifiche non sono di competenza della Regione. La direzione sistema tranviario del comune di Firenze ha comunicato però che nel passaggio da fase di cantiere ad assetto definitivo in cui le strisce delle corsie passano da giallo a bianco i controlli della direzione lavori hanno riscontrato delle difformità per le quali è stata chiesta rettifica con ordine di servizio del 22 agosto 2026 nella tratta Libertà-Bagni a Ripoli, cantiere B. Richiesta di verifica dimensioni minima corsie carrabili con il quale viene richiesto di riportare corsie alle dimensioni minime di progetto pari a due virgola settantacinque metri. La larghezza prevista dal progetto esecutivo in viale Matteotti è di due virgola settantacinque metri. Una verifica tecnica sull'opera in corso di realizzazione non è di competenza della Regione Toscana. Il comune ha informato Regione Toscana che le difformità segnalate sono già state corrette. Il comune di Firenze da noi interpellato ci ha spiegato che in nessun punto la corsia è oggi di due virgola cinquanta metri. La misurazione visibile sui social è relativa a un errore di tracciamento della linea di mezzeria che aveva ridotto una corsia e allargato l'altra. La documentazione progettuale è pubblica e reperibile in rete civica del comune di Firenze”.

L’assessore Boni ha concluso chiarendo che: “ai sensi della legge regionale la competenza della Regione sull'opera è inerente alla fase di approvazione della progettazione definitiva dell'opera con particolare riferimento alla coerenza con la programmazione regionale”.

Nella replica il consigliere Stella ha annunciato nuove iniziative sul tema, ha ringraziato per la puntualità e la precisione l’assessore Boni e ha aggiunto “faremo tesoro di quello che lei ha scritto”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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