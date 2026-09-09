La bottega del caffè di Pontedera festeggia 30 anni di attività

Trent’anni di attività sono un traguardo importante, soprattutto per un esercizio commerciale che ha saputo attraversare i cambiamenti del tempo mantenendo saldi i propri valori e il rapporto con la città. È il risultato raggiunto da La Bottega del Caffè di Pontedera, storica attività associata a Confesercenti Provincia di Pisa che ha celebrato il trentesimo anniversario alla presenza dell’associazione di categoria con il responsabile provinciale Claudio Del Sarto, del sindaco di Pontedera Matteo Franconi e della Giunta comunale. Una giornata dal forte valore simbolico, dedicata a celebrare non soltanto un anniversario, ma una storia imprenditoriale fatta di lavoro quotidiano, sacrifici, passione e professionalità. Una storia che si intreccia con quella della città e con il tessuto commerciale pontederese.

«Siamo particolarmente felici di poter festeggiare insieme ai nostri associati un traguardo così significativo – sottolinea Claudio Del Sarto, responsabile provinciale di Confesercenti Pisa –. Trent’anni di attività rappresentano una testimonianza concreta della capacità di fare impresa con serietà, passione e professionalità. Sono proprio queste realtà, radicate nel territorio e vicine alle persone, a rappresentare una componente fondamentale della nostra economia e della nostra comunità».

La celebrazione ha visto anche la partecipazione del sindaco Matteo Franconi e della Giunta comunale, a conferma dell’attenzione dell’Amministrazione verso le attività commerciali e imprenditoriali che contribuiscono ogni giorno a mantenere vivo il tessuto economico e sociale della città.

«La presenza dell’Amministrazione comunale – prosegue Confesercenti – è un segnale importante di vicinanza a chi, attraverso il proprio lavoro, contribuisce alla crescita e alla vitalità di Pontedera. Ringraziamo il sindaco e la Giunta per aver voluto condividere con noi e con La Bottega del Caffè questo momento così significativo».

Per Confesercenti, celebrare i trent’anni di un’attività significa anche ribadire il valore del commercio di prossimità, delle imprese familiari e degli esercizi che, oltre alla funzione economica, rappresentano luoghi di relazione, socialità e identità per una comunità. Un anniversario, dunque, che guarda al passato con orgoglio e al futuro con fiducia. Trent’anni di storia sono un punto di arrivo, ma soprattutto una nuova partenza, nel segno dell’impegno, della passione e della professionalità che hanno accompagnato La Bottega del Caffè lungo il suo importante percorso.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

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