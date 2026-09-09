Lorena Iscieri, Firenze e Squinzano si stringono nel ricordo: minuto di silenzio e città illuminate di rosso

Firenze e Squinzano si stringono nel ricordo di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Nel capoluogo toscano la sindaca Sara Funaro ha annunciato per oggi un minuto di raccoglimento sull'Arengario di piazza della Signoria, di fronte a Palazzo Vecchio, in concomitanza con le esequie.

Nello stesso momento suoneranno le campane del Duomo. Questa sera, dalle 21, saranno inoltre illuminati di rosso le porte storiche di Firenze, la loggia del Museo del Novecento e il David al piazzale Michelangelo.

A Squinzano, paese d'origine della vittima, il feretro è arrivato questa mattina davanti alla chiesa Maria Regina, dove è stata allestita la camera ardente. La bara bianca è stata accolta in silenzio dai familiari. La madre Antonietta ha stretto tra le braccia l'orsacchiotto bianco regalato a Lorena quando era bambina, mentre il padre Franco si è chinato tra le lacrime sulla bara della figlia.

Le strade intorno alla casa della famiglia Isceri sono state decorate dai vicini con fiocchi, nastri, rose e palloncini rossi. Sui muri sono comparsi anche fiori con la fotografia di Lorena, mentre davanti all'abitazione sono stati affissi numerosi manifesti funebri.

Di fronte alla chiesa, gli amici di via De Pietro hanno inoltre affisso uno striscione: "Lorena sei cresciuta con noi, ora cammini nella luce, ma resterai per sempre qui, dove sei amata. La tua via De Pietro".

I funerali della 45enne sono in programma oggi alle 17 nella chiesa Maria Regina di Squinzano. La camera ardente è stata temporaneamente chiusa a giornalisti e persone in attesa per consentire ai familiari di raccogliersi in preghiera.

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