Cadono alberi a Montelupo per il maltempo. La pioggia colpisce pure il Valdarno

Sono tanti gli interventi dei vigili del fuoco nel Fiorentino e anche nell'Empolese Valdelsa per il maltempo che ha interessato principalmente i comuni di Figline e Incisa Valdarno, Reggello e Rignano sull'Arno. Si parla di alberi caduti e di allagamenti.

"Alberi caduti a Montelupo in Piazza Lina Paci, Via Africa e Viale Umberto. Sul posto le squadre del volontariato. Prestate attenzione" ha scritto il sindaco Simone Londi.

A livello provinciale, spiegano i vigili del fuoco, i pompieri hanno già svolto 14 interventi e altri 10 sono in coda