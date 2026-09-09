Maltempo nell'Empolese Valdelsa, allerta arancione per temporali forti giovedì 10 settembre

Codice giallo per oggi, mercoledì 9 settembre, in tutti i Comuni dell'Empolese Valdelsa. Domani il livello di allerta sale ad arancione
Scatta l'allerta meteo per temporali forti nell'Empolese Valdelsa, con un livello di rischio destinato ad aumentare nelle prossime ore. Per oggi, mercoledì 9 settembre, è previsto un codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore.
Per la giornata di giovedì 10 settembre, invece, l'allerta salirà a codice arancione, sempre per temporali forti e per il rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore. L'allerta riguarda tutti i Comuni dell'Empolese Valdelsa.
Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione durante gli episodi temporaleschi e a seguire gli aggiornamenti sulla situazione meteorologica e sulle eventuali disposizioni di protezione civile.
Per informazioni o segnalazioni è disponibile il numero 335 6685863. Gli aggiornamenti sull'allerta sono consultabili sul portale del Centro funzionale regionale della Toscana (CFR).
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