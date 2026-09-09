Maltempo, temporali forti in arrivo sulla Metrocittà di Firenze

Allerta arancione per domani, giovedì 10 settembre, per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore. Fenomeni in arrivo già dalle prime ore della notte
La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un'allerta arancione, emessa dalla Regione Toscana, per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico reticolo minore nella giornata di giovedì 10 settembre 2026 su tutto il territorio metropolitano.
Fenomeni a partire dalle prime ore notturne. Saranno possibili forti raffiche di vento e grandinate. Prestare massima attenzione alla guida.
La Città Metropolitana invita i cittadini a seguire le indicazioni dell'autorità di protezione civile locale e tenersi aggiornati tramite i canali informativi istituzionali.
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