Maltempo, trombe d’aria e piogge intense: danni sul litorale nord

Il maltempo sta colpendo con particolare intensità il nord della Toscana, dove una cella temporalesca molto attiva sta interessando le province di Massa Carrara e Lucca. Le precipitazioni, in alcuni casi particolarmente intense, stanno evolvendo rapidamente e hanno già provocato diversi disagi.

A Poveromo, sul litorale massese, si è formata una tromba d’aria a pochi metri dalla spiaggia, mentre nel pomeriggio un altro fenomeno analogo ha interessato Viareggio.

Poco dopo le 14 di oggi, 9 settembre, una tromba d’aria si è abbattuta sulla Darsena di Viareggio. Le forti raffiche hanno provocato danni ad alcuni stabilimenti balneari e hanno interessato anche diverse abitazioni private del quartiere.

Il vento si è alzato improvvisamente, scaraventando a terra ombrelloni, tende e sdraio ancora presenti sulla spiaggia. Non sono stati risparmiati neppure alcuni elementi delle strutture fisse, con danni a cancelli, coperture e piscine.

Problemi sono stati segnalati anche al Beach Stadium, l’impianto dedicato agli sport sulla sabbia dove, proprio da ieri, sono in corso i campionati europei di beach soccer.

Notizie correlate