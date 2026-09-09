Maltempo, trombe d’aria e piogge intense: danni tra Versilia e Massa Carrara

Il maltempo sta colpendo con particolare intensità il nord della Toscana, dove una cella temporalesca molto attiva sta interessando le province di Massa Carrara e Lucca. Le precipitazioni, in alcuni casi particolarmente intense, stanno evolvendo rapidamente e hanno già provocato diversi disagi. A partire dalla mezzanotte e fino alle 18 di domani, giovedì 10 settembre, sarà allerta arancione in tutta la Toscana.

Tromba d'aria sulla costa di Poveromo (Massa Carrara)

A Poveromo, sul litorale massese, si è formata una tromba d’aria a pochi metri dalla spiaggia, mentre nel pomeriggio un altro fenomeno analogo ha interessato Viareggio. "Squadre del Consorzio di Bonifica e sistema Protezione Civile operative sul territorio" si legge in un aggiornamento pubblicato sui social dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "80 mm di pioggia caduti in poco tempo a Zeri (MS), 43 mm in un’ora a Campocecina, Carrara (MS). Nelle prossime ore il sistema temporalesco si sposterà molto lentamente verso est andando ad interessare anche la Riviera Apuana, la Versilia e le zone appenniniche della provincia di Lucca. Possibili cumulati massimi in un'ora fino a 60-80 mm".

Viareggio: forti raffiche di vento, pini caduti e danni a stabilimenti balneari

(Foto Comune di Viareggio)

Poco dopo le 14 di oggi, 9 settembre, una tromba d’aria si è abbattuta sulla Darsena di Viareggio. Le forti raffiche hanno provocato danni ad alcuni stabilimenti balneari e hanno interessato anche diverse abitazioni private del quartiere. Il vento si è alzato improvvisamente, scaraventando a terra ombrelloni, tende e sdraio ancora presenti sulla spiaggia. Non sono stati risparmiati neppure alcuni elementi delle strutture fisse, con danni a cancelli, coperture e piscine. Problemi sono stati segnalati anche al Beach Stadium, l’impianto dedicato agli sport sulla sabbia dove, proprio da ieri, sono in corso i campionati europei di beach soccer.

In città a Viareggio caduti diversi pini e registrati danni.

Comune di Viareggio: "Danni sparsi, nessuna persona coinvolta. Controlli in corso"

"Il forte vento che nelle ultime ore ha interessato Viareggio ha provocato danni sparsi su tutto il territorio comunale, fortunatamente soltanto alle cose" spiegano in una nota dal Comune di Viareggio. "Le verifiche sono andate avanti per tutta la giornata grazie alla Polizia Municipale, la Protezione Civile e i tecnici dell’ufficio Lavori Pubblici. Sul posto anche l’assessore Alberto Pardini. Si segnalano in particolare la caduta del pino di via Sant’Andrea, un grosso ramo di fronte al Comune, un altro albero caduto nella zona della Stazione Vecchia e un pino in Darsena. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, sono stati riscontrati danni alla copertura del Teatro Eden, con distacco lungo la gronda e la scopertura parziale della palestra delle scuole Jenco. Momenti di apprensione anche al Beach Stadium, dove il forte vento ha fatto temere conseguenze importanti. Tuttavia, al di là di qualche strappo ai tendoni non risultano danni strutturali".

Al momento, proseguono dall'amministrazione, "e fino alla messa in sicurezza di alcuni edifici privati, restano chiuse al traffico: via Mazzini, da Viale Manin a via Foscolo; viale Manin da Via Vespucci a Piazza d'Azeglio; Via Zanardelli da Viale Manin a via Foscolo; Via Virgilio da Via dei Pescatori a Via Menini. Chiuso anche il Parco Inaco Biancalana in Darsena per albero pericolante".

"Ci tengo a ringraziare a nome dell'Amministrazione la Polizia Locale, intervenuta tempestivamente per la messa in sicurezza delle varie situazioni e per la gestione della viabilità, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, così come tutto l’ufficio Lavori Pubblici, per il grande lavoro svolto – ha detto l’assessore Alberto Pardini -. La situazione resta sotto costante attenzione, anche in vista dell’allerta arancione prevista per questa notte. Continuiamo a monitorare il territorio e invitiamo tutti alla massima prudenza".

Il Comune ricorda che dalla mezzanotte di oggi, mercoledì 9 settembre, scatterà l’allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore, che resterà in vigore fino alle ore 18 di domani, giovedì 10 settembre. Dalle 18 l’allerta scenderà a gialla fino alla mezzanotte. Annullato, date le condizioni meteo, il mercato settimanale di domani. "Fondamentale mantenere la massima prudenza, evitare le aree interessate dagli interventi e rispettare le chiusure disposte. Restano chiuse le pinete e il viale dei Tigli".

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