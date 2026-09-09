Mercato di San Lorenzo a Firenze, Cisl: "Sostegno alla rivalutazione e alla tutela degli operatori"

"Esprimiamo la nostra totale e ferma adesione al progetto di rivalutazione e sistemazione del mercato di San Lorenzo. Si tratta di un intervento ormai necessario per restituire il giusto decoro a uno dei luoghi simbolo della nostra città, valorizzandone la storia e l'attrattività", così in una nota la Cisl Firenze-Prato - Fivag-Felsa Cisl Firenze-Prato.

Il nostro sì al rinnovamento viaggia di pari passo con un principio per noi imprescindibile: la massima tutela di tutti gli operatori storici. Qualsiasi piano di riorganizzazione deve essere strutturato in modo da proteggere il lavoro, i sacrifici e l'identità di chi, ogni giorno, anima il mercato e rappresenta il cuore pulsante del commercio tradizionale fiorentino.

Siamo pronti a collaborare attivamente con le istituzioni e le associazioni di categoria affinché il processo di modernizzazione avvenga attraverso un dialogo costruttivo, garantendo la continuità aziendale e il futuro occupazionale delle famiglie coinvolte. San Lorenzo merita di rinascere, ma solo insieme ai suoi protagonisti.

Notizie correlate