Mini Basket Pool USE, aperte le iscrizioni

Al via la nuova stagione del Mini Basket targato Pool Use, un’opportunità di crescita, sport e socializzazione dedicata ai più piccoli. I corsi sono aperti a tutti i bambini e le bambine nati tra il 2015 e il 2021 e si svolgeranno capillarmente sul territorio nelle sedi di Empoli, Ponte a Elsa e Sovigliana.

Per consentire a famiglie e giovani atleti di approcciarsi al mondo della pallacanestro in totale serenità, l'USE offre a tutti i nuovi iscritti tre prove gratuite. Un modo per sperimentare il gioco di squadra e il divertimento sul parquet senza alcun impegno iniziale.

Per facilitare l'accesso alle informazioni, la società ha attivato un sistema rapido: inquadrando il QR code presente sul materiale informativo ufficiale (e sulla foto in allegato) sarà possibile consultare immediatamente tutti gli orari e i dettagli dei vari corsi.

Le famiglie interessate a far vivere ai propri figli un'esperienza formativa e divertente possono richiedere maggiori dettagli contattando la segreteria o visitando i canali ufficiali della società.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

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