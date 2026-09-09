Moto contro auto, tragico incidente a Pontassieve: muore una donna

Una giovane donna è morta in un incidente stradale a Pontassieve, nel Fiorentino. I fatti sono avvenuti sulla via Aretina nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 settembre.
La vittima era in sella al suo motorino, lo scontro è stato con un'auto. Fin dal primo momento si era visto che le condizioni della giovane erano molto gravi, i passanti hanno allertato i soccorsi.
Sul posto doveva arrivare anche Pegaso ma è rientrato quando è stato constatato il decesso della vittima. La persona a bordo dell'auto, sotto shock, si è fermata. La municipale indaga sulla dinamica.
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