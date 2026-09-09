Notte Rosa a Cascina, tutto pronto per la quinta edizione

Il centro storico si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, ricco di musica, intrattenimento, enogastronomia e shopping sotto le stelle
Tutto pronto a Cascina per la quinta edizione della Notte Rosa, l'atteso evento che sabato 12 settembre 2026 trasformerà il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto, ricco di musica, intrattenimento, enogastronomia e shopping sotto le stelle. Promossa in collaborazione con Pro Loco Cascina e Confcommercio Pisa, con il contributo e il patrocinio del Comune di Cascina, della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e di Terre di Pisa, la manifestazione prenderà il via alle 19 per proseguire fino a tarda notte.
"La Notte Rosa si sta consolidando come un appuntamento tradizionale della fine estate cascinese – dichiara il sindaco Michelangelo Betti –. Siamo giunti alla quinta edizione di una festa che ha sempre saputo attrarre numerose famiglie da Cascina ma anche da fuori i confini comunali. Ringrazio pertanto la Pro Loco e Confcommercio per l’organizzazione di questo evento, nel quale si potranno trovare offerte diversificate per tutti i gusti. Invitiamo dunque i cittadini a partecipare numerosi alla festa in rosa prima della ripresa delle attività scolastiche".
Un ringraziamento agli organizzatori arriva anche dalle assessore Giulia Guainai e Francesca Mori, che aggiungono: "i commercianti che da cinque anni sposano questa festa abbellendo le proprie vetrine per creare l’atmosfera giusta per la Notte Rosa. Ci saranno artisti di strada, musica, danza e cibo per soddisfare tutta la cittadinanza e le famiglie. Una festa intergenerazionale dunque, che sa attirare partecipanti anche da fuori Cascina. Una sola ‘raccomandazione’: venite vestiti di rosa".
La regia della festa sarà a cura della Pro Loco di Cascina. "L’impegno di tutti i volontari permette ogni anno di portare in piazza una festa che incontra sempre la soddisfazione dei partecipanti – sottolinea Simone Perini, presidente della Pro Loco Cascina –. Sarà un’edizione speciale, con tante sorprese, intrattenimenti, bancarelle, street food e tante associazioni che collaboreranno alla riuscita di questa Notte Rosa. Ci saranno artisti di strada itineranti, musica dal vivo, dj set e le più belle canzoni tratte dai cartoon della Disney. Ringraziamo l’amministrazione comunale, Confcommercio e tutti i commercianti per la disponibilità e la grande fiducia che ripongono sempre nei confronti della Pro Loco".
"Confcommercio Pisa è orgogliosa di essere tra i protagonisti della Notte Rosa di Cascina – aggiunge il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa, Luca Favilli –. Quando il centro storico si riempie di persone, quando le piazze tornano a vivere e le attività diventano protagoniste, ne beneficia l’intera città. È questa la direzione sulla quale dobbiamo continuare a lavorare, mettendo insieme energie e competenze per costruire occasioni capaci di sostenere il commercio e, allo stesso tempo, rafforzare l’identità e la vitalità del territorio. Per le attività commerciali e per i pubblici esercizi, eventi come questo rappresentano un’opportunità importante. Non parliamo soltanto di una serata di lavoro in più, ma soprattutto della possibilità di far conoscere e valorizzare le tante attività che ogni giorno tengono vivo il centro di Cascina. Una vetrina per i negozi, per i locali e per tutti quegli imprenditori che continuano a investire sul territorio, nonostante le difficoltà che il commercio sta attraversando".
L'evento proporrà dunque un ricco programma pensato per tutte le fasce d'età, animando Corso Matteotti e le vie adiacenti.
- Spettacoli itineranti e per famiglie: a partire dalle 20.30, la Compagnia Sotto Sopra incanterà il pubblico con trampoli, giochi di luce e fuoco. Alle 21, davanti a Sighieri, in zona via B. Genovesi Sud, spazio ai più piccoli con lo spettacolo Disney "Un Baule TROPPO Animato!", a cura di Paolo Bianca e Serena Marioni.
- Danza acrobatica: dalle 21.30, l'ASD Mudra Danza si esibirà nel Gran Galà di danza acrobatica aerea "Mudra Pink Night".
- Musica dal vivo e DJ set: l'offerta musicale sarà distribuita su più postazioni. In Piazza dei Caduti si terrà il concerto dal vivo con Band dalle 21.45; in Piazza della Pieve di S. Maria, DJ Simone Valacchi animerà la serata a ritmo latino per la Festa della Misericordia di Cascina, dalle 21.15; in zona Pasticceria Lemmi, all'angolo con via Palestro, Dario Emme DJ e Luci Gabry proporranno musica dagli anni '70-'80-'90 fino ai brani più moderni, dalle 21.
- Cultura e visite guidate: dalle 21 alle 23, Italia Nostra curerà una visita guidata straordinaria presso l'Oratorio di San Giovanni.
- Shopping, cibo e attrazioni: negozi, bar e ristoranti resteranno aperti fino a mezzanotte. Ad arricchire la serata ci saranno i mercatini artigianali della Pro Loco, i banchi di street food coordinati con Confcommercio, dolciumi, giostre, gonfiabili per bambini e il concorso per la "Vetrina più a tema".
Ai partecipanti è richiesto il tradizionale dress code rosa, anche con un singolo dettaglio o accessorio, per contribuire a rendere unica l'atmosfera della serata
Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa
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