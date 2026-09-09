Notte Rosa a Cascina, tutto pronto per la quinta edizione

Tutto pronto a Cascina per la quinta edizione della Notte Rosa, l'atteso evento che sabato 12 settembre 2026 trasformerà il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto, ricco di musica, intrattenimento, enogastronomia e shopping sotto le stelle. Promossa in collaborazione con Pro Loco Cascina e Confcommercio Pisa, con il contributo e il patrocinio del Comune di Cascina, della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e di Terre di Pisa, la manifestazione prenderà il via alle 19 per proseguire fino a tarda notte.

"La Notte Rosa si sta consolidando come un appuntamento tradizionale della fine estate cascinese – dichiara il sindaco Michelangelo Betti –. Siamo giunti alla quinta edizione di una festa che ha sempre saputo attrarre numerose famiglie da Cascina ma anche da fuori i confini comunali. Ringrazio pertanto la Pro Loco e Confcommercio per l’organizzazione di questo evento, nel quale si potranno trovare offerte diversificate per tutti i gusti. Invitiamo dunque i cittadini a partecipare numerosi alla festa in rosa prima della ripresa delle attività scolastiche".

Un ringraziamento agli organizzatori arriva anche dalle assessore Giulia Guainai e Francesca Mori, che aggiungono: "i commercianti che da cinque anni sposano questa festa abbellendo le proprie vetrine per creare l’atmosfera giusta per la Notte Rosa. Ci saranno artisti di strada, musica, danza e cibo per soddisfare tutta la cittadinanza e le famiglie. Una festa intergenerazionale dunque, che sa attirare partecipanti anche da fuori Cascina. Una sola ‘raccomandazione’: venite vestiti di rosa".

La regia della festa sarà a cura della Pro Loco di Cascina. "L’impegno di tutti i volontari permette ogni anno di portare in piazza una festa che incontra sempre la soddisfazione dei partecipanti – sottolinea Simone Perini, presidente della Pro Loco Cascina –. Sarà un’edizione speciale, con tante sorprese, intrattenimenti, bancarelle, street food e tante associazioni che collaboreranno alla riuscita di questa Notte Rosa. Ci saranno artisti di strada itineranti, musica dal vivo, dj set e le più belle canzoni tratte dai cartoon della Disney. Ringraziamo l’amministrazione comunale, Confcommercio e tutti i commercianti per la disponibilità e la grande fiducia che ripongono sempre nei confronti della Pro Loco".

"Confcommercio Pisa è orgogliosa di essere tra i protagonisti della Notte Rosa di Cascina – aggiunge il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa, Luca Favilli –. Quando il centro storico si riempie di persone, quando le piazze tornano a vivere e le attività diventano protagoniste, ne beneficia l’intera città. È questa la direzione sulla quale dobbiamo continuare a lavorare, mettendo insieme energie e competenze per costruire occasioni capaci di sostenere il commercio e, allo stesso tempo, rafforzare l’identità e la vitalità del territorio. Per le attività commerciali e per i pubblici esercizi, eventi come questo rappresentano un’opportunità importante. Non parliamo soltanto di una serata di lavoro in più, ma soprattutto della possibilità di far conoscere e valorizzare le tante attività che ogni giorno tengono vivo il centro di Cascina. Una vetrina per i negozi, per i locali e per tutti quegli imprenditori che continuano a investire sul territorio, nonostante le difficoltà che il commercio sta attraversando".

L'evento proporrà dunque un ricco programma pensato per tutte le fasce d'età, animando Corso Matteotti e le vie adiacenti.

Spettacoli itineranti e per famiglie: a partire dalle 20.30, la Compagnia Sotto Sopra incanterà il pubblico con trampoli, giochi di luce e fuoco. Alle 21, davanti a Sighieri, in zona via B. Genovesi Sud, spazio ai più piccoli con lo spettacolo Disney "Un Baule TROPPO Animato!", a cura di Paolo Bianca e Serena Marioni.

a partire dalle 20.30, la Compagnia Sotto Sopra incanterà il pubblico con trampoli, giochi di luce e fuoco. Alle 21, davanti a Sighieri, in zona via B. Genovesi Sud, spazio ai più piccoli con lo spettacolo Disney "Un Baule TROPPO Animato!", a cura di Paolo Bianca e Serena Marioni. Danza acrobatica: dalle 21.30, l'ASD Mudra Danza si esibirà nel Gran Galà di danza acrobatica aerea "Mudra Pink Night".

dalle 21.30, l'ASD Mudra Danza si esibirà nel Gran Galà di danza acrobatica aerea "Mudra Pink Night". Musica dal vivo e DJ set: l'offerta musicale sarà distribuita su più postazioni. In Piazza dei Caduti si terrà il concerto dal vivo con Band dalle 21.45; in Piazza della Pieve di S. Maria, DJ Simone Valacchi animerà la serata a ritmo latino per la Festa della Misericordia di Cascina, dalle 21.15; in zona Pasticceria Lemmi, all'angolo con via Palestro, Dario Emme DJ e Luci Gabry proporranno musica dagli anni '70-'80-'90 fino ai brani più moderni, dalle 21.

l'offerta musicale sarà distribuita su più postazioni. In Piazza dei Caduti si terrà il concerto dal vivo con Band dalle 21.45; in Piazza della Pieve di S. Maria, DJ Simone Valacchi animerà la serata a ritmo latino per la Festa della Misericordia di Cascina, dalle 21.15; in zona Pasticceria Lemmi, all'angolo con via Palestro, Dario Emme DJ e Luci Gabry proporranno musica dagli anni '70-'80-'90 fino ai brani più moderni, dalle 21. Cultura e visite guidate: dalle 21 alle 23, Italia Nostra curerà una visita guidata straordinaria presso l'Oratorio di San Giovanni.

dalle 21 alle 23, Italia Nostra curerà una visita guidata straordinaria presso l'Oratorio di San Giovanni. Shopping, cibo e attrazioni: negozi, bar e ristoranti resteranno aperti fino a mezzanotte. Ad arricchire la serata ci saranno i mercatini artigianali della Pro Loco, i banchi di street food coordinati con Confcommercio, dolciumi, giostre, gonfiabili per bambini e il concorso per la "Vetrina più a tema".

Ai partecipanti è richiesto il tradizionale dress code rosa, anche con un singolo dettaglio o accessorio, per contribuire a rendere unica l'atmosfera della serata

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa