Nuovo vertice tutto al femminile alla Pubblica Assistenza di Poggibonsi

Novità alla guida della Pubblica Assistenza di Poggibonsi Odv. È tutto al femminile il nuovo vertice dell’associazione. A svolgere il ruolo di presidente per i prossimi due anni, fino alla conclusione dell’attuale consiliatura, sarà Antonella Checcucci, storica volontaria da anni in Consiglio con la funzione di responsabile dei volontari. Vice è Franca Lotti, neo eletta in consiglio lo scorso anno, volontaria non da ora della Pubblica.

“Il consiglio ha fatto questa scelta e ne sono davvero infinitamente orgogliosa e grata - dice la neo presidente – Conosco questa associazione, i volontari. Mi impegno a dare davvero tutta me stessa per una associazione a servizio della città, che coinvolge la città, che vive sul territorio e risponde ai bisogni dei più deboli. Questo è l’indirizzo del consiglio che io e la vice presidente ci impegniamo a seguire in modo attento e partecipato. Volontariato e dare oltre se stessi”.

Il cambio al vertice si è reso necessario dopo la decisione di Giovanni Di Fede di lasciare per motivi personali. “Nella vita delle persone accadono tante cose che ci spingono a fare delle scelte che cambiano il viaggio in corsa, anche se non era previsto. E questo è accaduto a Giovanni, per noi persona speciale a cui diremo sempre grazie per l’impegno, per il modo in cui si è approcciato alla nostra associazione e l’autorevolezza con cui ne ha assunto la guida, diventando subito un punto di riferimento. A lui il grazie infinito di tutti – aggiunge Checcucci - La destinazione di Di Fede rimane comunque il volontariato. Resterà qui in associazione, con noi, nella funzione in cui meglio potrà esprimere se stesso. Da parte nostra, come detto, c’è un programma che rimane e continua. Un programma legato alla sostenibilità economica dell’associazione, all’ampliamento sempre maggiore dei servizi, alle relazioni da ampliare e sempre di più con il territorio. Siamo, tutti, a disposizione dell’associazione per portare avanti i progetti approvati dal consiglio direttivo. Siamo qui a servizio della Pubblica Assistenza per dare gambe a quelle idee e a quelle prospettive che sono di tutti”.

Antonella Checcucci è attualmente in pensione, ha lavorato per anni al Comune di San Gimignano, ha 67 anni, è di Poggibonsi. Da un anno è responsabile dei volontari all’interno della Pubblica Assistenza di Poggibonsi, da circa dieci è rappresentante dei volontari. Diciotto anni fa è stata la prima donna ad aver guidato l’ambulanza di emergenza alla Pubblica di Poggibonsi. Franca Lotti è di Poggibonsi, ha 65 anni ed è stata sono stata Funzionario di Regione Toscana per 30 anni, prima altri 12 anni nella pubblica amministrazione come dipendente del comune di Poggibonsi, Responsabile Sviluppo Economico del Comune di Castelfiorentino e Ragioniere Capo del Comune di Greve in Chianti. Attualmente è in pensione, è entrata in consiglio direttivo nel 2025 nel mese di maggio. Subentra in consiglio direttivo a Giovanni Di Fede Enrico Pietrella, 54 anni, ingegnere, vive a Poggibonsi ma arriva da Firenze. Si è candidato al consiglio direttivo per la prima volta lo scorso anno, nel 2025.

La Pubblica Assistenza di Poggibonsi ha circa 1000 soci, 90 volontari, 7 dipendenti, poi ci sono gli operatori del servizio civile. Dispone di ambulanze, mezzi per i servizi sociali, mezzi per la protezione civile. Per diventare soci della Pubblica Assistenza o rinnovare la tessera basta recarsi presso la sede dell’associazione in via Dante a Poggibonsi. La quota associativa è di 16 euro per i soci ordinari, 35 per i soci sostenitori.

Fonte: Pubblica Assistenza di Poggibonsi

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