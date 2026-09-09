I ragazzi ripuliscono il parco di Capanne

"Siamo Serena, Elisa, Giulia e Vittoria e abbiamo contribuito a migliorare il parco coprendo scritte e offese. Chiediamo ai ragazzi della nostra età e più grandi di non vandalizzarlo più". È questo il contenuto dell’appello a non imbrattare più le panchine e i giochi del parco di piazza Vittorio Veneto a Capanne che arriva da alcune delle ragazze impegnate in questi giorni nella terza edizione del progetto Ci Sto? Affare fatica a Montopoli.

Anche questa settimana, infatti, l’ultima di vacanza prima dell’inizio della scuola, 15 ragazzi e ragazze di Montopoli si stanno occupando di riqualificare alcune aree del comune.

"Stanno ripulendo gli arredi di piazza Vittorio Veneto – spiegano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – spesso oggetto di azioni vandaliche da parte di loro coetanei. Crediamo fortemente nel valore di questo progetto come veicolo importantissimo per la cura del bene comune e le parole di queste ragazze lo confermano. Rinnoviamo i ringraziamenti alla cooperativa Arnera e alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato che ci hanno permesso di organizzare tre settimane durante questo anno. Siamo molto felici del successo che ha avuto l’iniziativa in termini di partecipazione".

Il format prevede che l’impegno dei ragazzi sia riconosciuto attraverso dei "buoni fatica" (del valore di 50 euro a settimana), spendibili in abbigliamento, libri, cartoleria, tempo libero o generi alimentari presso i negozi locali che hanno aderito alla rete.

L’obiettivo del progetto è offrire l’opportunità ai ragazzi e le ragazze di Montopoli di sentirsi parte viva della comunità.

Fonte: Comune di Montopoli V/A - Ufficio Stampa