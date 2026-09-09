Passione è divertimento, il minibasket Pool Use pronto a ripartire

E’ tutto pronto per una nuova stagione del minibasket. Pool Use, la società della grande famiglia Use che gestisce questo settore, è in procinto di riempire il parquet di entusiasmo, palleggi e sorrisi. Emanuela Lora, responsabile tecnico, ha definito lo staff tecnico che guiderà i numerosi gruppi, un piccolo esercito di bambini che costituisce la base dell’intera attività. Dai primissimi passi dei Pulcini fino alle sfide degli Aquilotti e delle Gazzelle, ogni gruppo sarà seguito con massima attenzione e passione.

Ecco la composizione dello staff tecnico per la stagione:

Pulcini (annate 2020/2021): Istruttore capo Renato Quartuccio, assistito da Emanuela Lora e dalla giovane Giada Masi, cresciuta nel settore giovanile biancorosso (Under 17/Under 19).

Scoiattoli

Scoiattoli Small (2019): Istruttore capo Emanuela Lora, coadiuvata dagli assistenti Cosimo Regini e Gemma Bacchi.

Scoiattoli Big (2018): Istruttore capo Emanuela Lora, supportata in panchina da Gemma Bacchi.

Aquilotti Small (2017): Istruttore capo Marco Raimondo, assistito da Gabriele Rocchini.

Aquilotti Big 2016 Rosso: Istruttore capo Tommaso Nencioni, assistito da Gabriele Rosselli.

Aquilotti Big 2016 Bianco: guida tecnica condivisa tra Tommaso Nencioni e Marco Raimondo, con il supporto dell'assistente Claudio Contardi.

Il settore femminile: Libellule e Gazzelle

Libellule/Gazzelle (annate 2017/2018/2019): Istruttore capo Daniela Chiari, assistita da Gloria Calugi.

I centri Minibasket sul territorio

L’attività di Pool Use continuerà anche oltre il pala Sammontana.

CMB Ponte a Elsa: Istruttore capo Gabriele Rosselli.

CMB Sovigliana: Istruttore capo Alice Dallarmi, assistita da Ines Bartolini.

La macchina del Pool Use è ufficialmente in moto. E ora spazio al divertimento.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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