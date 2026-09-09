Al via il ricevimento della Giunta comunale di Montespertoli

Il Comune di Montespertoli introduce una nuova modalità di ascolto e confronto con la cittadinanza: da sabato 12 settembre prende avvio il ricevimento della Giunta comunale, un appuntamento che per la prima volta si affianca al tradizionale ricevimento del Sindaco del martedì.

Il primo ricevimento è fissato per sabato 12 settembre, dalle ore 9:30 alle ore 12:00, presso la sede comunale (piano terra), con accesso libero e senza necessità di prenotazione. La scelta del sabato mattina non è casuale: in questa fascia oraria il centro del paese è più frequentato e l'Amministrazione ritiene che in questo modo i cittadini possano partecipare più agevolmente, conciliando il ricevimento con gli impegni della settimana.

Il ricevimento del sabato diventa un appuntamento fisso: di volta in volta, a ricevere la cittadinanza sarà un assessore diverso o il Sindaco (che, al contrario della Giunta, riceverà nella sua stanza), così da garantire un confronto diretto su tutte le materie di competenza dell'Amministrazione.

Si tratta di una novità pensata per rendere l'Amministrazione ancora più vicina ai cittadini, offrendo un canale diretto per portare all'attenzione della Giunta segnalazioni, proposte e richieste, con la possibilità di confrontarsi non solo con il Sindaco ma anche con i singoli assessori competenti sulle diverse materie.

L'Amministrazione comunale invita la cittadinanza a utilizzare questa modalità di ricevimento in modo anche da costruire rapporti e relazioni più durati.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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