Punta da un imenottero durante un'escursione sulla Via degli Dei, 18enne soccorsa

Cronaca Borgo San Lorenzo
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La giovane ha accusato un sospetto shock anafilattico. Intervenuti Vigili del fuoco e sanitari, l'elicottero Pegaso costretto a rientrare per la nebbia

Una ragazza di 18 anni è stata soccorsa questa mattina mentre percorreva il sentiero della Via degli Dei, nel territorio di Scarperia, dopo essere stata punta da un imenottero e aver manifestato un sospetto shock anafilattico.

L'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo è scattato intorno alle 9.30. Una squadra, raggiunta la zona con un mezzo fuoristrada, ha effettuato un rendez-vous con il personale sanitario e ha proseguito insieme ai soccorritori fino alla giovane.

Era stato attivato anche l'elicottero regionale Pegaso, che tuttavia è stato costretto a rientrare a causa della presenza di nebbia nella zona.

Una volta stabilizzata, la 18enne è stata trasportata a bordo del mezzo dei Vigili del fuoco, insieme al medico e all'infermiere, fino alla strada. Da lì è proseguito il trasferimento verso il pronto soccorso di Borgo San Lorenzo.

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