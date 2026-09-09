Rifiuti, a Pisa nuovi cassonetti intelligenti: al via la sperimentazione in tre zone

Si estende alle zone di Porta a Lucca sud-est, via Bonanno e I Passi la sperimentazione per misurare i rifiuti indifferenziati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, con l’obiettivo di arrivare successivamente all’applicazione della tariffazione puntuale in tutto il Comune di Pisa.

È in programma da lunedì 28 settembre la sospensione della raccolta porta a porta dei rifiuti nella zona di via Bonanno, dove l’unica modalità di conferimento dei rifiuti diventeranno i cassonetti stradali intelligenti, che consentiranno anche la misurazione dell’indifferenziato. Dalla stessa data, anche nei quartieri di Porta a Lucca sud-est e I Passi sarà introdotta la misurazione dell’indifferenziato attraverso il nuovo servizio di raccolta con cassonetti intelligenti. Rimarrà invariata, invece, la raccolta porta a porta per carta, organico e multimateriale.

La tariffazione puntuale. Il Comune di Pisa ha avviato a partire dal 2025 un nuovo sistema di misurazione del rifiuto indifferenziato per arrivare alla futura TARIP (Tariffazione Puntuale). Nel 2026 il sistema di misurazione si estenderà gradualmente a tutto il territorio comunale. La tariffazione puntuale, che sarà attivata nel corso del 2027, si basa sul principio di equità “chi meno inquina meno paga”, misurando il numero di conferimenti di rifiuti indifferenziati delle singole utenze. In questo modo, chi sarà più attento nel fare la differenziazione dei propri rifiuti e produrrà meno rifiuto secco residuo (contenitore grigio), contribuirà a tutelare l’ambiente e a contenere i costi della propria bolletta TARI. Attraverso la tariffazione puntuale si può rendere equa la propria bolletta e pagare in base ai propri comportamenti virtuosi. Ogni utenza dovrà essere responsabile nel fare una migliore raccolta differenziata, separando correttamente tutte le tipologie di rifiuto differenziabili limitando al minimo il rifiuto indifferenziato.

Nuovi cassonetti per l’indifferenziata a Porta a Lucca sud-est e I Passi. La sperimentazione si basa sull’utilizzo di contenitori stradali con accesso controllato e bocca volumetrica da 40 litri, e prevede il passaggio, per i soli rifiuti indifferenziati, dal porta a porta all’utilizzo di cassonetti intelligenti ad accesso controllato mediante tessera, che sarà distribuita ai cittadini regolarmente iscritti alla TARI. Resta invece invariata la raccolta differenziata per carta, organico e multimateriale, che continuerà in modalità porta a porta secondo il calendario consueto, e quella per il vetro che continuerà con le campane stradali.

I bidoni condominiali per i rifiuti indifferenziati verranno rimossi e i mastelli unifamiliari non verranno più raccolti (per le utenze unifamiliari verrà sospeso il ritiro di pannolini e pannoloni che verranno conferiti nel bidone stradale). Sarà possibile conferire i propri rifiuti indifferenziati a qualsiasi ora e giorno con la sola attenzione di ridurre al massimo il numero dei conferimenti. Saranno attivati controlli specifici e capillari sulla raccolta differenziata sia delle utenze condominiali che unifamiliari al fine di evitare abbandoni di indifferenziato.

Le vie interessate a Porta a Lucca sud-est. Corte Agonigi, largo Arieti Silvano, piazzale Amalfi, piazzale Genova, piazzale Ravenna, piazzale Sicilia, piazzale Venezia, Rotonda Martiri Delle Foibe, via Abba Giuseppe Cesare, via Baracca Francesco, via Don Bertini Giuseppe, via Bianchi Luigi, via Bologna, via Borsellino Paolo, via Borsi Giosuè, via Cagliari, via Cei Antonio Tenente, via Chiesa Eugenio, via Del Brennero (solo civici pari), via Dell' Ozeretto, via Di Gello (solo civici dispari dal 1 al 73/c e pari dal 2 al 158), via Diaz Armando, via Falcone Giovanni, via Filzi Fabio (solo civici dispari dal 1 al 41 e pari dal 2 al 26), via Firenze, via Galluppi Pasquale, via Isole Lipari, via Istria, via Locatelli Antonio, via Lorenzini Orlando Generale, via Lucchese (solo civici dispari dal 1 al 65 e pari dal 2 al 2), via Marche, via Matilde Contessa (solo civici dispari dal 1 al 1 e pari dal 2 al 70), via Milano, via Molise, via Napoli, via Olbia, via Palermo, via Perugia, via Piave (solo civici dispari dal 1 al 59 e pari dal 2 al 88), via Randaccio Giovanni, via Rindi Ugo (solo civici dispari fino al 45), via Rismondo Francesco, via Rizzo Luigi, via Rosmini Antonio, via Rossa Guido, via Rosselli Fratelli (solo civici dispari dal 1 al 25 e pari dal 2 al 28/A), via Sant'Ansano, via Santo Stefano, via Sassari, via Sauro Nazario (solo civici dispari dal 1 al 33 e pari dal 2 al 28), via Savona, via Serani Ettore, via Siracusa, via Torino.

Le vie interessate a I Passi. via XXIV Maggio (solo civici dispari dal 135 al 135 e pari dal 66 al 128), via Porta Carlo, via Monti Vincenzo, via Giordani Pietro, via Galiani Ferdinando, via De Sanctis Francesco, via D'acquisto Salvo, via Cuoco Vincenzo, via Belli Giuseppe Gioacchino, piazza Verga Giovanni, largo Nievo Ippolito.

Nuovi cassonetti per tutte le tipologie di rifiuto in zona via Bonanno. Nella zona di via di Bonanno Pisano si cambia completamente sistema di raccolta e si passa dal porta a porta ai cassonetti automatici per tutte le tipologie di rifiuto. I nuovi contenitori per il conferimento di carta, organico, indifferenziato, multimateriale e vetro sono accessibili mediante tessera che sarà consegnata ai cittadini regolarmente iscritti alla TARI.

Le vie interessate in zona via Bonanno. Via Bonanno Pisano (da 1 a 113), via Vecchia Barbaricina, via Traini Francesco, via Giunta Pisano, via Gabba Carlo Francesco, via Fancelli Pandolfo, via Diotisalvi, via Di Tedice Enrico, via Cimabue, via Andrea Pisano, (solo civici dispari dal 1 al 29 e pari dal 2 al 64), piazza Del Sarto Andrea, largo Lucio Lazzarino.

Come richiedere la tessera. La distribuzione delle tessere è avvenuta nei mesi di giugno e luglio. Per gli utenti ancora sprovvisti è possibile comunque richiedere la tessera prenotando un appuntamento tramite il numero telefonico Geofor 800-959095, o scrivendo alla mail tessere@geofor.it.

Per chi è in possesso della tessera, i cassonetti intelligenti ad accesso controllato per la raccolta dei rifiuti indifferenziati possono essere aperti anche tramite smartphone, scaricando l’app SIGMA GEOFOR e inserendo le credenziali riportate sulla tessera per l’apertura dei cassonetti.

Chi non fosse ancora iscritto alla TARI deve attivare l’iscrizione al servizio SEPI (via Battisti 53) telefonando al numero 050 7062 o attraverso lo sportello online raggiungibile al link: www.sepi-pisa.it//contact. Successivamente sarà possibile richiedere la tessera a Geofor.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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