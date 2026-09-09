Scomparsa Kata, la procura di Firenze chiede archiviazione dell'inchiesta

La procura di Firenze ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla scomparsa di Kataleya Mia Alvarez Chicclo, Kata. Aveva cinque anni, è scomparsa il 10 giugno 2023 dall'ex hotel Astor di via Maragliano, a Firenze. "Gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna" dicono dalla procura.

Nell'indagine erano coinvolti lo zio materno Abel Argenis Vasquez e quello paterno Marlon Chicclo, con l'accusa di sequestro di persona. Ogni pista non ha portato a nulla. La decisione passa al gip del tribunale di Firenze che dovrà valutare l'istanza firmata dalla pm Cristhine von Borries. Ma ciò non esclude che le indagini possano essere sempre riaperte se dovessero emergere nuovi elementi.

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