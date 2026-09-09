Terzo appuntamento di precampionato per l'Abc con Poggibonsi: "Altro buon test"

La terza uscita di precampionato ha coinciso con l’esordio casalingo dell’Abc Solettificio Manetti, che al PalaBetti ha ospitato il Poggibonsi dell’ex Alessandro Pucci. Come richiesto da coach Tonfoni alla vigilia, i gialloblu hanno approcciato con grande intensità, toccando la doppia cifra di vantaggio più o meno a metà della prima frazione. Una forbice che si è poi allargata nel secondo parziale, quando l’aggressività difensiva e le buone costruzioni in fase offensiva hanno mandato le squadre al riposo lungo sul 40-18. Al rientro, però, il ritmo locale nelle retrovie è calato, così gli ospiti hanno ringraziato aggiudicandosi la terza frazione di gioco. Deciso cambio di passo, infine, nell’allungo finale, con l’Abc che ha nuovamente alzato l’intensità su entrambe le metà campo andando a toccare il +30 finale.

“So bene che quello che chiedo in difesa è dispendioso – commenta coach Tonfoni – ma anche quando può mancare energia dobbiamo difendere meglio rispetto a quanto fatto stasera nel terzo quarto. Detto questo, è stato un buon allenamento e un buon test, che ci ha dato le stesse indicazioni positive delle prime due uscite stagionali”.

L’ultimo impegno di precampionato sarà di nuovo al PalaBetti domenica 20 settembre, quando alle ore 18 l’Abc sarà impegnata nei quarti di finale di Coppa Toscana – Trofeo “Alfredo Piperno” contro la vincente del match tra Sancat e Valdisieve, in programma sabato 12 settembre e valido per gli ottavi.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – POGGIBONSI BASKET 86-55

Tabellino: Balducci 5, Corbinelli 13, De Leone 9, Mancini 7, Belli 12, Lazzeri 4, Carlotti 16, Cantini 11, Talluri 4, Rosi L. 5, Rosi D, Ticciati ne. All. Tonfoni. Ass. Chiarugi, Carzoli.

Parziali: 22-10, 40-18 (18-8), 60-42 (20-24), 86-55 (26-13)

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

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