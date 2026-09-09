Treni, problemi alla linea elettrica a Firenze: ritardi fino a 60 minuti

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Circolazione rallentata dalle 7:45 sulla linea Roma-Firenze, sia Alta Velocità sia convenzionale. Attivati anche collegamenti con autobus

Circolazione ferroviaria rallentata sulla linea Roma-Firenze, sia sulla tratta Alta Velocità sia su quella convenzionale, a causa di accertamenti tecnici alla linea elettrica di alimentazione dei treni nella zona di Rovezzano, a Firenze.

Il problema è stato segnalato dalle 7:45 da Rfi e Trenitalia sui rispettivi siti. I disagi interessano i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, per i quali sono possibili ritardi fino a 60 minuti.

Per limitare i disagi ai viaggiatori sono state inoltre attivate corse con autobus. Le verifiche tecniche sulla linea elettrica sono in corso.

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