La Maratona dell'Empoli solidale: donazioni alla pediatria dell'ospedale e a Astro

I cinquant'anni degli ultras dell'Empoli significano solidarietà. Dopo la festa di giugno, i tifosi empolesi hanno deciso di donare i novemila euro raccolti in quell'evento.

"​4.500 euro sono stati donati al reparto di Pediatria dell'Ospedale di Empoli, per sostenere i piccoli pazienti della nostra città. ​4.500 euro sono andati all'Associazione A.S.T.R.O., al fianco delle donne che combattono contro le patologie oncologiche al seno" si legge in una nota degli ultras. "​Questo risultato dimostra ancora una volta che il cuore della Maratona e di tutta la tifoseria empolese batte forte anche oltre i novanta minuti di gioco. Orgogliosi della nostra storia, fieri della nostra gente".

Da Astro è arrivata la risposta firmata dal presidente Paolo Scardigli: "Desidero ringraziarvi sentitamente. Tengo a evidenziare che è grazie a gesti come il vostro che si consente a Astro di predisporre e migliorare i servizi a favore di persone colpite da patologie tumorali. Nella fattispecie la somma ricevuta contribuirà all'acquisto di un macchinario che agevola il trattamento di cure chemioterapiche. Tale apparecchiatura sarà donata al reparto di oncologia dell'Ospedale San Giuseppe, presumibilmente entro la fine di quest'anno".

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