UniFi e Fondazione CR Firenze, sostegno alla mobilità internazionale per giovani ricercatori

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Messi a disposizione due posti di ricerca da 18 mesi: metà percorso in un centro d'eccellenza all'estero e metà in Ateneo

Grazie alla Fondazione CR Firenze, l’Ateneo Fiorentino ha pubblicato un bando destinato a due giovani ricercatori che abbiano conseguito il dottorato da non più di cinque anni. L’iniziativa, interamente sostenuta infatti dalla Fondazione con 160 mila euro messi a disposizione, offre due contratti di ricerca (art. 22-bis L. 240/2010) della durata di 18 mesi ciascuno, divisi esattamente a metà: i primi nove mesi, da concludere entro 31/12/2027, si svolgeranno all'estero presso un ente scientifico o università di eccellenza, mentre i successivi nove si svolgeranno presso un Dipartimento dell'Università di Firenze per completare il lavoro.

L'obiettivo è sostenere i giovani talenti e favorire lo scambio scientifico internazionale e interdisciplinare, garantendo che le competenze avanzate acquisite oltreconfine vengano poi riportate e applicate a beneficio del territorio e del mondo accademico locale.

Gli interessati, interni o esterni all’Ateneo, avranno tempo fino al 3 novembre 2026 per presentare la propria candidatura. La selezione premierà i progetti per innovatività, rilevanza scientifica, idoneità della sede estera e capacità di generare un reale impatto positivo al momento del rientro in Italia. Le proposte, di natura multidisciplinare, potranno riguardare tematiche relative a qualsiasi settore della ricerca nell’ambito dei tre macrosettori ERC (Consiglio Europeo della Ricerca): SH - Social Sciences and Humanities; PE - Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences; LS - Life Sciences. Il budget a disposizione per finanziare le due proposte progettuali vincitrici è pari a 160.000,00 euro.

Tutti i dettagli e il bando completo sono consultabili online.

Fonte: Ufficio Stampa

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