Vinci, servizi scolastici in partenza con il primo giorno di lezioni

Anche per l’anno scolastico 2026/2027 il servizio di refezione scolastica partirà in concomitanza con il nuovo anno scolastico.

A confermarlo Daniele Vanni sindaco di Vinci e Francesco Marzocchini, assessore all’istruzione. Grazie infatti a un continuo dialogo costruttivo con le famiglie – avviato già dallo scorso anno scolastico – e alla collaborazione con la direzione scolastica, la mensa comincerà già martedì 15 settembre, anticipando così il servizio rispetto agli anni scorsi. Attivi da subito anche tutti gli altri servizi scolastici: Ciaf a Villa Reghini, trasporto scolastico, pre-scuola nelle scuole primarie di Vinci e Spicchio e nella scuola secondaria a Vinci. Pre-scuola e post-scuola attivi da subito anche nelle scuole dell’infanzia.

"A seguito della richiesta delle famiglie di avviare il servizio il prima possibile, già dallo scorso anno ci siamo attivati, in collaborazione con la direzione scolastica, per anticipare la partenza della refezione rispetto a quanto avveniva in passato" ha dichiarato il sindaco. "Una scelta concreta, che mette al centro le esigenze delle famiglie e riconosce nella mensa non solo un servizio, ma una parte importante del percorso educativo e della quotidianità dei nostri bambini".

"Grazie alla sinergia tra l'ufficio scuola e gli operatori economici interessati, con la partenza di questo nuovo anno scolastico abbiamo fatto un ulteriore passo avanti rispetto a quanto già offerto lo scorso anno" aggiunge Francesco Marzocchini, assessore all’istruzione del Comune. "Da martedì 15 sarà infatti attiva la totalità dei servizi educativi e scolastici comunali".

Nelle scuole dell’infanzia e nelle due primarie (‘Aleramo’ a Spicchio e ‘Galilei’ nel Capoluogo), sono oltre 500 i piccoli utenti che usufruiscono della mensa.

Per quanto riguarda il Ciaf, è già possibile iscriversi al servizio. Basta consultare la sezione dedicata del sito del Comune di Vinci.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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