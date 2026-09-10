A Empoli 'La nascita di Pinocchio', mostra per il bicentenario della nascita di Carlo Collodi 

Il Circolo Amatori Arti Figurative presenta dal 12 al 27 settembre una mostra dal titolo “La nascita di Pinocchio” per il bicentenario della nascita di Carlo Collodi nei locali di Piazza del Popolo n17, sotto Palazzo Leggenda. Saranno esposte rarità bibliografiche come la raccolta dei volumi Il giornale per i bambini edito dal 1881 con la pubblicazione a puntate della Storia di un burattino, appunto il nostro Pinocchio. Collodi diverrà direttore della rivista settimanale che aveva lo scopo di formare i giovani ai buoni principi morali e alla conoscenza del mondo, direzione passata poi fino al 1889 alla scrittrice cerretese per l’infanzia Emma Perodi.

Saranno esposte le illustrazioni xilografiche dell’edizione del centenario fatte dall’artista pistoiese Sigfrido Bartolini (1838-2017) che incise oltre trecento legni nei quali magistralmente appare l’ambientazione del racconto all’interno della cultura popolare toscana. Sono esposte anche dieci tavole dell’altro grande illustratore toscano Roberto Innocenti.

Si sveleranno le fonti, sia di ambienti che di personaggi, a cui Collodi si ispirò, fra San Miniato, Empoli e Sesto Fiorentino.

Sono esposte anche copie del manoscritto originale, conservato alla Biblioteca Nazionale di Firenze., come anche alcuni modelli del burattino.

Le socie del Circolo, Marta Martini e Francesca Santomauro, oltre a presentare opere su Pinocchio che dalla Fondazione di Collodi di Pescia hanno viaggiato in varie mostre, hanno realizzato un grande “boccascena” del burattinaio Mangiafuoco che farà da cornice allo schermo di proiezione dell’altra interessante lettura scenica. Scritta da Silvano Salvadori e interpretata da Andrea Giuntini, si terrà giovedì 17 settembre alle ore 21,00 nello spazio fra l’Ospedale vecchio e la Biblioteca Leggenda dal titolo: “Pinocchio e Lucignolo sotto esame dal Dott. Vincenzo Chiarugi sulle dipendenze digitali dei giovani”. Un argomento di grande attualità e dibattito in quanto nuove coppie di suadenti imbonitori, come il Gatto e la Volpe, circolano in rete fra nuovi Paesi di Acchiappa-citrulli e Città dei balocchi.

La mostra si inaugura sabato alle 17,30 e sarà aperta dalle 17,30 alle 19,30 dal mercoledì alla domenica. Con prenotazione, potranno essere fatte visite guidate anche la mattina per le scolaresche.

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