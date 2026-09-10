Ad Agliana buon test per l'Use Computer Gross

Basket Basket
Condividi su:
Leggi su mobile

Prosegue il cammino di avvicinamento alla stagione regolare per l'Use Computer Gross che passa 67-73 sul parquet di Agliana al termine di un'amichevole intensa e ricca di spunti positivi per coach Valentino. Una buona prova nella quale la squadra ha mostrato già buona fluidità ed intesa. I biancorossi hanno approcciato bene la partita ma nel secondo parziale Agliana ha reagito alzando l'intensità difensiva e riavvicinandosi prima dell'intervallo lungo. Nel terzo quarto l’Use ha allungato ancora per gestire poi nel parziale finale.

Prossimo impegno amichevole giovedì prossimo in casa con Piombino.

Il tabellino:

Baldacci 2, Korsunov 5, Cipriani 9, Saccaggi 10, Scali 8, Saltykov 15, Tosti 15, Soviero 5, Regini 4, Marini, Fredianelli, Ciancarelli, Chelini. All. Valentino (ass. Cappa/Vercesi)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate

Basket
Basket
9 Settembre 2026

Mini Basket Pool USE, aperte le iscrizioni

Al via la nuova stagione del Mini Basket targato Pool Use, un’opportunità di crescita, sport e socializzazione dedicata ai più piccoli. I corsi sono aperti a tutti i bambini e [...]

Basket
Basket
9 Settembre 2026

Passione è divertimento, il minibasket Pool Use pronto a ripartire

E’ tutto pronto per una nuova stagione del minibasket. Pool Use, la società della grande famiglia Use che gestisce questo settore, è in procinto di riempire il parquet di entusiasmo, [...]

Basket
Basket
4 Settembre 2026

'Casa Use', lanciata la campagna abbonamenti

“Casa Use - il tuo posto è qui” è lo slogan col quale la società biancorossa lancia la campagna abbonamenti per il campionato di serie A2 dell’Use Rosa Scotti e [...]



Tutte le notizie di Basket

<< Indietro

torna a inizio pagina