Ad Agliana buon test per l'Use Computer Gross

Prosegue il cammino di avvicinamento alla stagione regolare per l'Use Computer Gross che passa 67-73 sul parquet di Agliana al termine di un'amichevole intensa e ricca di spunti positivi per coach Valentino. Una buona prova nella quale la squadra ha mostrato già buona fluidità ed intesa. I biancorossi hanno approcciato bene la partita ma nel secondo parziale Agliana ha reagito alzando l'intensità difensiva e riavvicinandosi prima dell'intervallo lungo. Nel terzo quarto l’Use ha allungato ancora per gestire poi nel parziale finale.

Prossimo impegno amichevole giovedì prossimo in casa con Piombino.

Il tabellino:

Baldacci 2, Korsunov 5, Cipriani 9, Saccaggi 10, Scali 8, Saltykov 15, Tosti 15, Soviero 5, Regini 4, Marini, Fredianelli, Ciancarelli, Chelini. All. Valentino (ass. Cappa/Vercesi)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate