Allerta meteo nell'Empolese Valdelsa fino al tardo pomeriggio, poi codice giallo

È in corso nei comuni dell’Empolese Valdelsa un’allerta meteo di codice arancione per il rischio di temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore.

L’allerta resterà in vigore fino al tardo pomeriggio di oggi, giovedì 10 settembre 2026. Successivamente il livello di criticità passerà a codice giallo per il resto della giornata.

Le indicazioni e gli aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche sono disponibili sul portale del Centro funzionale regionale della Toscana (CFR). Per informazioni o segnalazioni è indicato il numero 335 6685863.