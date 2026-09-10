Alloggi ERP, assegnate due nuove unità abitative a Montespertoli

Il Comune di Montespertoli comunica l'assegnazione di due alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) ad altrettanti nuclei familiari del territorio, entrambi appena rimessi a nuovo grazie ai lavori di ristrutturazione curati da Publicasa SpA.

Il primo alloggio, situato in Via delle Orchidee, rientra tra i tre alloggi ERP della via interessati dal progetto di riqualificazione approvato dalla Giunta comunale il 9 settembre 2025, con un investimento di 46.800 euro finanziato con risorse comunali: gli interventi hanno riguardato il rifacimento degli impianti elettrici e dei servizi igienici, la messa a norma, le tinteggiature e i ripristini conservativi, con Publicasa SpA in qualità di stazione appaltante per progettazione, direzione lavori e collaudo.

Il secondo alloggio, in Via Taddeini, è stato anch'esso oggetto di un recente intervento di ristrutturazione da parte di Publicasa SpA.

Le due assegnazioni si inseriscono nell'impegno dell'Amministrazione Comunale, in collaborazione con Publicasa SpA, a ridurre i tempi di attesa per l'accesso alla casa pubblica e a restituire alla disponibilità delle famiglie in graduatoria alloggi pienamente rinnovati e a norma.

"Con l'assegnazione di questi due alloggi restituiamo a due famiglie del nostro territorio un diritto fondamentale, quello a un'abitazione dignitosa e sicura" dichiarano il Sindaco Alessio Mugnaini e l'assessora alle Politiche Sociali Ottavia Viti. "Il lavoro sinergico con Publicasa SpA ci permette non solo di assegnare alloggi, ma di farlo restituendo unità pienamente rinnovate, sicure e a norma, cercando di ridurre al contempo i tempi di attesa per chi è in graduatoria. Negli ultimi anni abbiamo iPublicasaimportanti risorse del bilancio comunale sull'edilizia residenziale pubblica e continueremo a farlo perchè il lavoro è ancora lungo, la casa è il primo tassello per garantire stabilità e serenità alle famiglie del nostro Comune"

"Siamo soddisfatti del lavoro fatto grazie agli sforzi del comune. In un momento in cui i finanziamenti per il patrimonio pubblico a livello nazionale sono scomparsi sapere che, pur nelle ristrettezze di bilancio, i comuni credono nell’edilizia pubblica ci aiuta nel lavoro quotidiano" aggiunge Sandro Piccini, presidente Publicasa.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa

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