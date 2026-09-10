Bandiere in alto e archi pronti: il Corteo Storico fa 'scuola' a Signa e cerca nuove leve

La tradizione del Corteo Storico di Signa guarda alle nuove generazioni. Sono stati presentati questo pomeriggio, nella Sala Giunta del Palazzo comunale, i nuovi corsi dedicati ad arcieri e sbandieratori, una novità assoluta pensata per avvicinare bambini, ragazzi e ragazze alle discipline storiche e, allo stesso tempo, garantire nuove leve ai diversi gruppi del Corteo.

Il primo appuntamento sarà martedì 15 settembre alle 17 all’ex Tiro al Volo di Signa, con un Open Day aperto a tutti. Una vera e propria festa di arcieri e sbandieratori durante la quale sarà possibile vedere da vicino anche musici, chiarine e tamburi e, soprattutto, provare alcune delle attività.

“Vogliamo creare un momento di incontro per far conoscere quello che facciamo e dare a tutti la possibilità di avvicinarsi al Corteo – ha spiegato il presidente Lorenzo Gori –allestiremo anche una piccola zona con i paglioni dove i ragazzi potranno provare il tiro con l’arco. Abbiamo bisogno di nuove energie e questi corsi rappresentano una grande opportunità per aprire ancora di più il Corteo alla comunità”.

Le adesioni sono già aperte e i corsi prenderanno il via nel mese di ottobre negli spazi della palestra Uisp della Gimasa. Per gli sbandieratori sarà possibile iniziare già da piccoli, grazie anche alle bandiere di dimensioni ridotte, mentre per il tiro con l’arco l’attività sarà rivolta indicativamente ai ragazzi e alle ragazze dai 14 anni in su.

“Trovare forze fresche è fondamentale – ha sottolineato Dario Tarocchi, responsabile degli sbandieratori – vogliamo coinvolgere bambini e ragazzi e, se arriveranno nuove adesioni, saremo pronti anche a ripensare modalità e orari degli allenamenti per favorire la partecipazione. Il nostro obiettivo è far crescere tutti i settori del Corteo”.

Un’esigenza particolarmente sentita anche dagli arcieri. “Oggi siamo rimasti in numero ridotto e abbiamo bisogno di giovani che abbiano voglia di imparare – ha spiegato il responsabile Alessandro Fabbri – il tiro con l’arco può regalare grandi soddisfazioni: in passato alcuni ragazzi che hanno iniziato con noi hanno poi proseguito anche nell’attività agonistica. Avere nuove leve renderebbe inoltre ancora più bello e partecipato il Palio degli arcieri di Settembre”.

Fondamentale la collaborazione con Uisp Firenze. “Siamo contenti che la palestra possa avere anche questa funzione – ha commentato il direttore Dario Panichi – gli sbandieratori si allenano già da due anni nei nostri spazi e accogliamo con grande piacere questi nuovi corsi. Speriamo che questa esperienza possa crescere ulteriormente”.

A chiudere la presentazione il sindaco Giampiero Fossi, che ha sottolineato il valore del progetto: “La collaborazione fra Corteo Storico e Uisp mi rende particolarmente orgoglioso. Il Corteo, nella sua forma attuale, porta avanti da decenni una tradizione di straordinaria qualità e oggi siamo davanti a un importante passaggio generazionale. La sua forza è proprio quella di poter affascinare persone di tutte le età: lanciare una bandiera, suonare strumenti antichi o tirare con un arco storico sono esperienze capaci di regalare soddisfazioni uniche. Creare una vera “scuola” di queste discipline significa preparare il futuro di questa realtà e sono convinto che darà grandi frutti. Come Amministrazione comunale ci siamo e crediamo fortemente in questo progetto. L’invito, adesso, è a venire martedì 15 settembre all’Open Day, provare e lasciarsi conquistare: il futuro del Corteo Storico può cominciare proprio da qui”.

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