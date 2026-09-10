È morto Bruno Vietina, storico ristoratore fortemarmino: conquistò la prima stella Michelin di Forte dei Marmi

È scomparso all'età di 87 anni Bruno Vietina, storico imprenditore legato al mondo della ristorazione e dell'ospitalità di Forte dei Marmi, protagonista di una lunga stagione che ha contribuito a fare della località versiliese un punto di riferimento internazionale. Fu lui, nel 1967, a conquistare con il Maitò la prima stella Michelin di Forte dei Marmi.

Fondatore del celebre locale, Vietina ha legato il proprio nome ad alcune delle realtà che hanno segnato la storia della ristorazione e della mondanità italiana: dal Bistrot al Madeo, fino alla Capannina. La sua esperienza è poi arrivata anche negli Stati Uniti, dove la famiglia Vietina ha proseguito l'attività a Beverly Hills.

L'amministrazione comunale di Forte dei Marmi, ha espresso il proprio cordoglio attraverso i canali social, ricordando il ruolo avuto da Vietina nella storia del paese: "Con Bruno Vietina scompare uno dei protagonisti di una stagione straordinaria di Forte dei Marmi - dichiara il primo cittadino, Bruno Murzi -. Con il suo lavoro, il suo intuito e la sua capacità imprenditoriale ha contribuito a scrivere una parte della storia del nostro paese, portando poi quella stessa esperienza oltreoceano. Alla sua famiglia e a tutti i suoi cari va la vicinanza mia e dell'intera amministrazione comunale".