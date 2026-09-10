Bus a Pisa, sciopero di 4 ore

Autolinee Toscane informa che martedì 15 settembre il servizio urbano ed extraurbano di Pisa potrebbe subire ritardi o cancellazioni, a causa di uno sciopero aziendale di 4 ore proclamato da SLM FAST CONFSAL. Questo sciopero coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie.
Il servizio non sarà garantito dalle 17.30 alle 21.30
Lo sciopero aziendale è stato indetto da SLM FAST CONFSAL per rivendicare il tema legato alle ferie del bacino di Pisa.
La regolarità del servizio durante lo sciopero, nonché la presenza di personale alle biglietterie, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all’ultimo sciopero di 4 ore proclamato da SLM FAST CONFSAL a Pisa il giorno 15 luglio 2025 fu del 31,25%.
Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa
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