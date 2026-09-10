Pisa sostiene la Caritas con l'evento 'Un libro, un dono'

Libri, cultura e solidarietà tornano a incontrarsi nel cuore di Pisa. Sabato 19 settembre, dalle 10 alle 19, il Giardino della Limonaia del Palazzo Arcivescovile (in piazza Arcivescovado) apre nuovamente al pubblico per una nuova edizione di “Un libro, un dono”, l’iniziativa che permette di scegliere alcuni volumi tra numerose pubblicazioni messe a disposizione dagli enti partecipanti, lasciando un’offerta libera a sostegno della Caritas diocesana di Pisa.

Dopo la prima esperienza dello scorso aprile, l’appuntamento cresce e coinvolge nuove realtà cittadine. Insieme all’Opera della Primaziale Pisana, partecipano infatti anche l’Università di Pisa con le pubblicazioni della Pisa University Press e la Fondazione Pisa, ampliando così il patrimonio di volumi a disposizione del pubblico. Tra i tavoli allestiti nel giardino sarà possibile trovare cataloghi d’arte, studi, monografie, pubblicazioni scientifiche e volumi di approfondimento messi a disposizione dagli enti coinvolti.

La formula resta semplice: ingresso libero, scelta dei libri e offerta libera. Il ricavato sarà interamente destinato alla Caritas diocesana di Pisa per sostenere interventi di contrasto alla povertà educativa, con attenzione alle necessità di bambini e ragazzi appartenenti a famiglie in situazione di fragilità economica. Le offerte raccolte contribuiranno all’acquisto di materiale scolastico e di altri strumenti utili a garantire ai più giovani condizioni più eque di accesso allo studio e alla formazione.

A fare da cornice alla giornata sarà il Giardino della Limonaia del Palazzo Arcivescovile (finito di restaurare negli ultimi anni), uno spazio raccolto e suggestivo nel centro della città che per l’occasione diventa luogo di incontro tra istituzioni culturali, cittadini e volontariato.

Fonte: Opera della Primaziale Pisana - Ufficio stampa