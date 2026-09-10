Al Checchi di Fucecchio una mattinata per la rete educativa e associativa

Scuola e Università Fucecchio
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Si è svolta questa mattina La scuola in Comune, l'iniziativa promossa dal Comune di Fucecchio che ha riunito amministrazione comunale, istituti scolastici, associazioni ed enti del Terzo Settore per presentare i progetti educativi realizzati in collaborazione con le scuole del territorio.

L'evento – ospitato nella sede del Liceo di via Padre Checchi - ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione dell'offerta educativa e formativa locale, con l'obiettivo di rafforzare la rete tra scuola e comunità e mettere a disposizione degli insegnanti le numerose opportunità rivolte agli studenti.

La mattinata si è aperta con l'accoglienza dei docenti, seguita dagli interventi dei rappresentanti del Comune e dalla presentazione dei progetti da parte delle associazioni e degli enti partecipanti. Un'occasione concreta per conoscere le attività che, durante l'anno scolastico, arricchiranno il percorso formativo delle classi attraverso iniziative culturali, ambientali, sociali, sportive, educative e di cittadinanza attiva. Sono intervenuti: Emma Donnini, sindaca di Fucecchio; Emiliano Lazzeretti, assessore alle politiche sociali del Comune di Fucecchio; Genny Pellitteri, dirigente scolastica Istituto Superiore Checchi; Angela Surace, dirigente scolastica Istituto Comprensivo Fucecchio. Presenti alla mattinata ben 30 associazioni e 330 insegnanti, numeri che dimostrano l'ampia partecipazione raccolta.

Con La scuola in Comune si rinnova così l'impegno dell'amministrazione comunale nel valorizzare la collaborazione tra istituzioni scolastiche e realtà del territorio, riconoscendo nella rete educativa uno strumento fondamentale per la crescita della comunità. L'amministrazione comunale ringrazia l'istituto Checchi per l'organizzazione, le associazioni per la collaborazione e il corpo docente del Comprensivo Fucecchio e del Checchi per aver popolato gli spazi della sede distaccata, mostrando vivo interesse per le realtà associative locali e per i progetti a loro collegati.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

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