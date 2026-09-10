Controlli estivi della Guardi di finanza a Firenze: 577 interventi e 42 lavoratori in nero

Sono stati 577 gli interventi eseguiti dalla Guardia di Finanza di Firenze tra maggio e agosto 2026 nell'ambito dei controlli economico-finanziari intensificati durante la stagione estiva. Le verifiche si sono concluse in 348 casi con l'accertamento di irregolarità, mentre le sanzioni complessivamente proposte ammontano a quasi 500mila euro.

L'attività, spiega il Comando provinciale, è stata orientata attraverso analisi preventive del rischio e l'incrocio delle informazioni disponibili nelle banche dati, con l'obiettivo di concentrare i controlli sui contesti considerati maggiormente esposti a irregolarità.

Una parte rilevante degli accertamenti ha riguardato la corretta certificazione dei ricavi e gli obblighi relativi ai pagamenti elettronici. Su 500 controlli, 314 hanno fatto emergere violazioni, con sanzioni per circa 300mila euro.

Tra i casi individuati, quello di un esercente della provincia che applicava ai clienti un sovrapprezzo di pochi euro sui pagamenti elettronici, motivandolo con il recupero delle commissioni bancarie. Gli approfondimenti hanno inoltre evidenziato il mancato collegamento tra il terminale POS e il registratore telematico. Per il comportamento accertato è prevista anche una sanzione ai sensi dell'articolo 62 del Codice del consumo.

Lavoro nero, 42 lavoratori irregolari

Sul fronte del lavoro sommerso, la Guardia di Finanza ha controllato 48 imprese, 23 delle quali sono risultate irregolari. Su 85 lavoratori identificati, 42 sono stati trovati completamente in nero, senza contratto, comunicazioni obbligatorie e tutele previdenziali e assicurative. Le sanzioni proposte raggiungono circa 130mila euro.

I controlli hanno riguardato anche il canone di abbonamento radiotelevisivo per uso speciale: 29 le verifiche effettuate nei confronti di esercizi pubblici e strutture ricettive, con 11 esiti irregolari e sanzioni per circa 1.150 euro.

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze annuncia che l'attività di vigilanza proseguirà anche nei prossimi mesi. Per segnalare situazioni sospette è disponibile il numero di pubblica utilità 117.

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