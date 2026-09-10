Controlli sul turismo a Firenze, sanzionate due guide abusive

Due persone che esercitavano abusivamente l’attività di guida turistica sono state individuate a Firenze dalla polizia locale nell’ambito dei controlli contro l’abusivismo nel settore turistico.

Le due guide, che non risultavano iscritte nei previsti elenchi nazionali, sono state sanzionate amministrativamente. I controlli sono stati effettuati nell’area monumentale del centro storico con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme e tutelare cittadini e visitatori.

Verifiche anche sul trasporto turistico nell’area Unesco, dove sono stati controllati sei veicoli. Per due di questi è scattato il sequestro, accompagnato dalla relativa sanzione amministrativa.

In un caso il mezzo, pur avendo caratteristiche conformi a quelle previste dal regolamento, era privo della necessaria autorizzazione. Nell’altro si trattava di un risciò, mezzo non autorizzabile secondo le disposizioni vigenti.

"L'accoglienza di qualità passa anche dal rispetto delle regole nel turismo", hanno spiegato gli assessori alla sicurezza Andrea Giorgio e al turismo Jacopo Vicini.