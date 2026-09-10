"Dialogando", a Empoli due giorni di approfondimento su neurodivergenza e demenza senile

Occasioni per parlare insieme di tematiche che interessano la comunità. Tematiche che mettono al centro l’inclusione e il caregiving, che interessano istituzioni, associazioni e cittadini di ogni età. Tematiche del vivere quotidiano.

Giovedì 1 e venerdì 2 ottobre 2026, la sede della Cooperativa Colori di Empoli diverrà più che mai luogo di incontro con la volontà di offrire un’occasione di approfondimento su neurodivergenze e demenza senile. In particolare, la mini-rassegna, che mette insieme cultura, musica live e buon cibo, sarà occasione per fare il punto su autismo e Alzheimer con la volontà di promuovere la conoscenza e la consapevolezza.

"Dialogando: disabilità e terza età a più voci", questo il titolo della rassegna patrocinata dal Comune di Empoli e ideata dalla Cooperativa Colori, realtà che da oltre trent’anni opera sul territorio a supporto degli anziani e delle persone con disabilità.

"Dialogando", il programma

Il programma della prima serata, giovedì 1 ottobre prevede alle ore 18 la presentazione del libro "Benedetta e Niccolò. Una storia d'amore e di autismo" (editore La vita felice) di Giorgio Bernard: parteciperanno il Presidente della Cooperativa Colori Stefano Mezzetti, la Direttrice di Casa Ventignano Veronica Bagni, Benedetta Bagni, mamma di Niccolò, e l’autore del libro Giorgio Bernard. Alle ore 20 seguirà la cena insieme preparata e servita dai ragazzi del corso di cucina "Oggi cucino io!" per poi, alle 21:30, lasciare spazio alla musica dal vivo del gruppo Little Italy.

La seconda serata, venerdì 2 ottobre, sarà invece momento di approfondimento della gestione clinica e umana delle demenze con la presentazione del libro "Alzheimer: Non spiegare, non discutere, non contraddire" (casa editrice goWare) di Antonella Notarelli: alle 18 l’autrice, stimata neurologa, interverrà insieme alla Direttrice della Cooperativa Colori Simona Tinti e agli animatori della RSA Le Vele, Annamaria Cardini e Antonio Valori. Anche in questo secondo appuntamento, la presentazione sarà seguita alle ore 20 dalla cena a cura dei ragazzi di "Oggi cucino io!" e, alle 21:30, dal concerto live del gruppo Le Pande Gialle.

In entrambe le giornate i partecipanti potranno inoltre visitare le mostra d'arte allestita nel saloncino "la potenzialità dei pesci fuor d’acqua" a cura del Centro Diurno Arco in cielo e all’esterno opere di artisti dai nostri servizi e scoprire gli stand dedicati all'artigianato e ai prodotti realizzati dai centri della cooperativa.

INFO - Per maggiori informazioni e per effettuare la prenotazione della cena è possibile contattare la Cooperativa Colori tramite whatsapp al numero 3450115686.

Fonte: Cooperativa Colori

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