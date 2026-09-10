"Don Milani domani. Tutto è possibile", a Campi Bisenzio musica e docufilm

La figura e l'eredità di Don Lorenzo Milani saranno al centro di una serata speciale dedicata alla memoria, alla musica, al cinema e alla riflessione sul valore ancora attuale del suo messaggio.

L'appuntamento è in programma sabato 12 settembre alle ore 21.30, presso l'Arena Estiva al Palagio, con ingresso da via A. Saffi a Campi Bisenzio, nell'ambito dei festeggiamenti per il 480° anniversario della fondazione della Confraternita di Misericordia di Campi Bisenzio. La serata è a cura del Circolo MCL don Renzo Paoli. L'ingresso è libero.

UN READING MUSICALE DI GIOVANNA M. CARLI CON GIOVANNI TANCREDI TAFANI AL SAX

Ad aprire l'appuntamento sarà il reading musicale "Don Milani Domani. Tutto è possibile" di e con Giovanna M. Carli, che proporrà al pubblico un testo originale dedicato al Priore di Barbiana.

La parola sarà accompagnata dalla musica dal vivo di Giovanni Tancredi Tafani, giovane compositore e sassofonista, che interverrà al sax creando un dialogo tra voce, musica e memoria.

La collaborazione artistica tra Giovanna M. Carli e Giovanni Tancredi Tafani costituisce il cuore della prima parte della serata: la parola racconta, la musica evoca e la memoria diventa esperienza condivisa.

Il sax di Tafani accompagnerà il pubblico in un percorso emozionale dedicato a Don Milani, alla sua esperienza educativa e al suo rapporto con i giovani, la scuola e gli ultimi.

La partecipazione di Giovanni Tancredi Tafani proseguirà anche attraverso il cinema. Tafani è infatti l'autore delle musiche originali del docufilm “Don Milani Domani. Tutto è possibile”, rendendo la sua presenza particolarmente significativa all'interno dell'intero progetto. La sua musica diventa così un ponte tra il reading dal vivo e la dimensione cinematografica dell'opera, accompagnando immagini e testimonianze e contribuendo a restituire, attraverso il linguaggio musicale, la forza umana e civile della vicenda di Don Milani.

IL DOCUFILM "DON MILANI DOMANI. TUTTO È POSSIBILE"

A seguire sarà proiettato il docufilm “Don Milani domani. Tutto è possibile”, prodotto e diretto da Giovanna M. Carli, con le musiche originali di Giovanni Tancredi Tafani. Il film nasce dall'esigenza di mantenere viva la memoria del Priore di Barbiana e, allo stesso tempo, di interrogarsi sulla sua capacità di parlare ancora al presente.

Attraverso immagini, testimonianze e voci diverse, il docufilm propone un percorso nella memoria di Don Milani, mettendo in evidenza alcuni dei temi che hanno reso universale la sua esperienza: la scuola come strumento di emancipazione, l'attenzione agli ultimi, la responsabilità civile, il valore della parola e l'educazione come possibilità concreta di cambiamento.

L'INTRODUZIONE DI DON ANDREA BIGALLI

A introdurre la proiezione e il percorso della serata sarà don Andrea Bigalli, figura particolarmente impegnata nella riflessione sui temi della giustizia sociale, della pace, dell'educazione e della responsabilità civile.

Il suo intervento offrirà al pubblico una chiave di lettura per comprendere l'attualità dell'esperienza di Don Milani e il significato di riproporne oggi la memoria attraverso il linguaggio del cinema e della musica.

"UNA MEMORIA CHE PARLA AL PRESENTE"

La serata di Campi Bisenzio non sarà dunque una semplice celebrazione commemorativa, ma un momento di incontro tra memoria e contemporaneità.

A distanza di decenni dall'esperienza di Barbiana, le domande poste da Don Milani continuano infatti a interrogare la società: quale scuola per i giovani? Quale ruolo deve avere l'educazione? Come affrontare le disuguaglianze? Come restituire ai ragazzi la possibilità di essere protagonisti del proprio futuro?

È proprio attraverso l'incontro tra la parola di Giovanna M. Carli, la musica di Giovanni Tancredi Tafani, le immagini del docufilm e la riflessione di don Andrea Bigalli che la serata intende riportare queste domande al centro dell'attenzione.

Il titolo stesso, “Don Milani Domani. Tutto è possibile”, racchiude il senso del progetto: non limitarsi a ricordare il passato, ma chiedersi che cosa dell'insegnamento di Don Milani possa ancora contribuire a costruire il futuro.

L'INIZIATIVA NEL 480° ANNIVERSARIO DELLA MISERICORDIA DI CAMPI BISENZIO

L'appuntamento si inserisce nel calendario dei festeggiamenti per il 480° anniversario della fondazione della Confraternita di Misericordia di Campi Bisenzio, una ricorrenza che offre l'occasione per proporre alla cittadinanza momenti di incontro, cultura e riflessione.

La scelta di dedicare una serata a Don Lorenzo Milani assume un significato particolarmente forte proprio in questo contesto, mettendo al centro valori quali solidarietà, attenzione alla persona, responsabilità verso la comunità e servizio agli altri. Sono attesi alcuni allievi del Priore di Barbiana e volontari della Fondazione Don Lorenzo Milani.

Ingresso libero, prenotazione gradita a questo link.

Fonte: Ufficio stampa

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